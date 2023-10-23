麗寶攜手洲際 全台首間掛牌voco酒店明年Q1試營運

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王莫昀／台北報導

交通部觀光署今年初立下來台旅客目標為600萬人次，目前已經超過400萬人次抵台觀光。看好疫後台灣觀光發展，麗寶集團旗下的「福容大飯店」也瞄準國際觀光客，23日和「洲際酒店集團」共同舉辦簽約儀式，雙方正式結盟。福容大飯店嘉義店未來將掛牌為「嘉義福容voco酒店」，預計最快在2024年第一季試營運，成為台灣第一間掛牌的voco酒店。

「福容大飯店」總經理楊正弘在簽約儀式致詞時表示，福容和IHG結盟，是「福容大飯店」從本土品牌邁入國際的重要里程碑。雙方合作源自於對彼此的品牌認同，與未來展望策略不謀而合。而2023年「福容大飯店」迎來第21個年頭，從發表全新輕旅品牌「福容徠旅」到與「洲際酒店集團」結緣，宣告不同以往的突破與展望，讓消費者期待未來福容大飯店全新的蛻變，未來更希望透過與「洲際酒店集團」的合作，迎來更多的國際旅客，把台灣的美推向國際。

IHG洲際酒店集團台灣區域總經理 Mr. Robbert Manussen則是特別感謝，麗寶集團董事長吳寶田與福容大飯店總經理楊正弘的遠見卓識和對洲際酒店集團品牌的信任，此次voco酒店的簽約是兩大集團合作共贏的開端。同時他更對台灣的觀光發展充滿信心，他相信「嘉義福容voco酒店」開幕之後，必定能迎來一番榮景，更開心洲際酒店集團能與福容大飯店強強聯手，為活力四射的嘉義地區，乃甚至是整個台灣，帶來更多的靈感與精彩。

「嘉義福容voco酒店」位在嘉義市世賢路一段與竹圍路的交界，不僅是雲嘉地區最顯著的地標，同時也是雲嘉地區和福容大飯店體系下，建物最高、房間數最多的飯店。福容大飯店耗時六年規劃改造，地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間。最特別的是，位在32樓規劃了中餐廳、包廂，並設置了空中酒吧及高空玻璃步道，白天能直接眺望阿里山，入夜之後，嘉義美麗夜景一覽無遺，整棟大樓的夜間LED燈光閃爍，連梅山鄉的山看得到。

麗寶集團成立43年，雖是從營造、建設起家，卻更致力於台灣的休閒觀光產業建設與布局。除了「麗寶渡假園區」是全台最大的遊樂園之外，「福容大飯店」從2002年在中壢開了第一家之後，至今全台已有十八個據點。未來五年，包括：南投埔里，澎湖，屏東東港，台東三仙台，台北圓山，也都會陸續亮相，形成全台環島旅遊住宿網絡，亦是全台最大的本土連鎖飯店品牌。

不只打造環島旅遊住宿據點，麗寶集團也在南投埔里「赤崁頂遊樂區」希望打造「全台規模最大的休閒養生渡假區」，占地45公頃，目前區內的主題旅館、渡假villa、以及養生村的設施、遊客服務中心等，都已完工，等待證照核發；遊樂場、商店區、以及餐廳等區域，已開始動工；另外規劃生態體驗館、科教館的區域，地上物的拆除正進行中，整個園區預計最快在2025年完工營運。