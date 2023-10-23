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邁向智能化數位轉型 大中華TPM大會朝陽科大展開

透過推動TPM，幫助企業因應自動化與智能化轉型生產及ESG之潮流

  • 工商時報 許俊揚
2023年大中華TPM大會貴賓於朝陽科大合影。圖／朝陽科大提供
2023年大中華TPM大會貴賓於朝陽科大合影。圖／朝陽科大提供

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由於數位科技快速發展，加速智慧製造與智能工廠數位轉型之需求，社團法人中華全面生產管理發展協會(中華TPM協會)與朝陽科技大學管理學院共同舉辦「2023年大中華TPM大會」，以「從 TPM 到精實、永續發展與智慧數位轉型之路」為主題，邀請國內推動 TPM、TPS自動化與智能化生產之優秀企業專題演講，並安排TPM與ESG績優廠商經驗分享。朝陽科大副校長徐松圻致詞時，特別肯定本次大會的舉辦，並期許透過推動TPM傑出廠商的交流，能引發企業對精實智能及永續發展之共鳴，加速產業升級與企業轉型。

今年中華TPM大會特別邀請推動智能化生產之優秀企業專題演講，並安排TPM與ESG績優廠商交流，獲得一致好評。圖／朝陽科大提供
今年中華TPM大會特別邀請推動智能化生產之優秀企業專題演講，並安排TPM與ESG績優廠商交流，獲得一致好評。圖／朝陽科大提供

中華TPM協會理事長蘇錦夥強調，台灣產業要進入工業及生產力4.0的階段，達到資訊化、雲端化與智能化，TPM更扮演著極為重要的角色。本次TPM大會討論重點涵蓋「TPM 到精實生產及智慧製造數位轉型」與「TPM 到節能減碳及ESG永續發展」兩大主軸，希望透過推動TPM廠商與智慧製造暨數位科技之應用成果展示，幫助企業因應自動化與智能化轉型生產及ESG之潮流。

中華TPM協會理事長蘇錦夥分享TPM在智慧數位轉型所扮演的重要角色。圖／朝陽科大提供
中華TPM協會理事長蘇錦夥分享TPM在智慧數位轉型所扮演的重要角色。圖／朝陽科大提供

朝陽科大管理學院院長傅鍾仁表示，本次大中華TPM大會邀請燁輝企業股份有限公司總經理張振武、正隆股份有限公司副總經理侯增富、裕隆汽車製造股份有限公司副總經理李建輝，先知科技股份有限公司副總經理曾登琳分別代表鋼鐵、造紙及汽車及電腦軟體服務業，來談推動TPM與智能生產永續經營，並透過公司治理、環境保護、社會責任、能源管理、碳盤查與碳減量等議題討論，讓與會企業了解在轉型過程中如何善用外部資源，開創綠能永續力，受到熱烈迴響。

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