揚智再登頂 觀光、生技族群漲勢強 19檔閃亮

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台股今（23）日開低走低，一路向下探，收盤報16,251.36點，下跌189.36點，跌幅1.15％，成交量2,131.43億元。

台積電下跌2.16％，收在544元，聯電下挫0.21％，收在48.6元，鴻海受累於富士康遭陸稽查案件影響，重挫2.9％，盤中最低來到100元整數關卡，收盤報100.5元。

IC設計族群揚智收下第4根漲停，笙科順利登頂，迅杰、佑華、旺玖、驊訊也一齊向上；記憶體封測族群菱生、華東同步攻上漲停，南茂、華泰也收紅。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計菱生、芯鼎、青雲、笙科共19檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，觀光類股及生技類股表現亮眼，漲幅分別為1.31％、1.21％，其他電子業類股表現疲軟，下挫2.22％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔9％以上漲幅，其中9檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為菱生（2369）、芯鼎（6695）、揚智（3041）、華東（8110）、三晃（1721）、宏齊（6168）、麗嬰房（2911）、麗臺（2465）、佳必琪（6197）、泰福-KY（6541）。

今日上市有10檔股票5％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為迎廣（6117）、正達（3149）、創意（3443）、中視（9928）、東訊（2321）、中福（1435）、瑞昱（2379）、倫飛（2364）、台富（1454）、新興（2605）。

上市成交量前10名個股依序為鴻海（2317）、緯創（3231）、定穎投控（3715）、聯電（2303）、群創（3481）、廣達（2382）、元大高股息（0056）、力特（3051）、長榮航（2618）、菱生（2369）。

上櫃10檔9％以上漲幅，其中10檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為青雲（5386）、笙科（5272）、兆遠（4944）、科嶠（4542）、撼訊（6150）、迅德（6292）、笙泉（3122）、智擎（4162）、典範（3372）、亞矽（6113）。

今日上櫃有11檔股票有5％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序通訊-KY（6404）、地心引力（3629）、創威（6530）、勝昱（4304）、譜瑞-KY（4966）、昇佳電子（6732）、系通（5348）、巨有科技（8227）、廣寰科（3287）、安格（6684）。

上櫃成交量前10名個股依序為笙泉（3122）、台燿（6274）、前鼎（4908）、威剛（3260）、萬潤（6187）、永捷（4714）、光洋科（1785）、松上（6156）、驊訊（6237）、元太（8069）。