低碳米-導入AIoT的減碳水稻收穫模式 興大楊明德團隊榮獲未來科技獎

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中興大學土木系特聘教授楊明德團隊研發成果「低碳米-導入AIoT 的減碳水稻收穫模式」，為快速（5秒內完成）、便宜（近無使用成本）與簡便（3公克）大範圍高頻率使用穀粒成熟度檢測技術。該技術能提升稻作農業產值與貢獻農業淨零碳排，榮獲今年未來科技獎。

該技術目前已在國內外合作落地測試，全台潛在淨產值可達5.4億元，預估可能減少每年7.2萬公噸二氧化碳（CO2），相當於190座大安森林公園吸碳量。

楊明德表示，目前水稻收割時機，以農民經驗為主，面對多變氣候稻農習慣搶收，收割機、烘乾機常需趕工消化同一時間採收大量稻穀。搶收穀粒含水量較高、青穀粒比例高、烘乾時間長、米質也較差，讓辛苦種植的稻穀，無法獲得最佳效益。

為提供農民採收科學依據，該團隊發展以智慧手機拍攝稻田穀粒影像，經過AI辨識後獲取田區稻穀含水量分布大數據，以高效率、低成本、大規模掌握田間資訊。

收割的濕穀需烘乾及精煉，才能成為食用米，然而濕穀含水量越高，烘乾成本愈高，碳排量也愈高。其團隊以手機取像工具，開發AI技術透過巨量資料、深度學習與天氣預測，做為穀粒含水量預測，以評估最佳採收日期。

根據農糧署資料，1％榖粒含水量，需2小時烘乾，利用團隊研發的AI穀粒含水量預測工具，可延遲採收2周，將一般農民採收穀粒的34.7％含水量，降至21.5％，減少26.4小時烘乾時間，這有助於妥善安排農機操作、提高收穫效益、及減少能源消耗及碳排放，達到永續農業目標。