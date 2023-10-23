蝦仁、烏骨雞驗出動物用禁藥 產品幾乎全下肚

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食藥署今公布最新禽畜水產藥品殘留抽樣結果，全台787件抽樣產品中，共有2件不合格。不合格產品為新北金山農會的現剝蝦仁，以及澎湖碧珊商號的烏骨雞，產品均來自台南。其中，蝦仁被檢出的動物用藥是國內禁用的藥品林可黴素（Lincomycin），已賣出逾28公斤，而烏骨雞則是三甲氧苄氨嘧啶（Trimethoprim）超標3倍，進貨的21公斤全已售出。

為維護消費者食用禽畜水產品安全，食藥署聯合各地方政府衛生局，針對進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所進行抽樣，檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準。幾年7～8月間，共抽菸787間禽畜水產品，其中禽產品236件、畜產品425件、水產品126件，有1件禽產品、1件水產品不合規定。

食藥署副署長林金富表示，此次抽驗的總合格率為99.7％，不合格產品為新北市金山地區農會生鮮超級市場販售的現剝蝦仁，以及澎湖縣碧珊商號販售的烏骨雞。其中，蝦仁被檢出不得使用的動物用藥林可黴素，檢出量為0.002ppm。林可黴素對革蘭陽性菌、革蘭陰性球菌、黴漿體及豬赤痢螺旋體有抗菌作用，但消費者過量使用，恐導致腸胃不適，嚴重則會影響腎功能。

至於烏骨雞，則被檢出三甲氧苄氨嘧啶超標。三甲氧苄氨嘧啶殘留容許量為0.05ppm，此次的檢出量達0.2ppm，形同超標3倍。三甲氧苄氨嘧啶對革蘭陽性菌、陰性菌具有抗菌作用，通常都會與磺胺藥合用，以增強磺胺藥的抗菌作用，常見副作用包含噁心、嘔吐、過敏。若使用過量，恐造成腸胃不適，影響腎功嫩。

兩個不合格產品都來自台南，蝦仁的供應商為台南市烏金水產行，烏骨雞則是來自台南市的羅某。根據衛生單位統計，蝦仁共進貨28.8公斤，此次回收200公克，其餘都已售出，而烏骨雞則進貨21公斤，已全數流入消費者手中。

林金富表示，針對此案，台南衛生局已開罰，其中烏金水產行挨罰6萬元，而羅某因非公司行號，裁罰金額可視情節減輕，共挨罰3萬元，兩家業者都為初犯。食藥署建議消費者，應避免購買來源不明的禽畜水產品，優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好的商家，以保障消費權益。