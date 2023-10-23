赤嵌萬神節28日封街 36尊3米高神將首上街擺陣

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第4屆赤崁萬神節28、29日在永福路全美戲院前封街登場，今年除了來自全台的特色家將陣頭，更找來36尊3米高的保生大帝神將上街頭，預計將造成轟動，現場還有上百攤的市集，盼振興赤嵌商圈的昔日人潮。

台南市中西區有94家廟宇，還不包括私人神壇，是全台廟宇最密集區域，附近店家有感因赤嵌停車場整建5年多遲遲無法完工，生意一落千丈，自組赤嵌朋派商圈協會，4年前起，每年萬聖節前夕，都在永福路段封街發起赤嵌萬神節活動，活絡商圈店家知名度，喚回昔日觀光人潮。

每年活動主軸都自全台找來知名家將陣頭表演，讓喜愛陣頭文化的民眾一飽眼福，今年更加突破，商圈從嘉義玄興社的神將博物館中，找到展覽用的保生大帝36將官的神偶，首次全部出陣表演。

今年負責活動值星的宮廟為大銃街元和宮白龍庵，主委王炳元表示，每尊3米高神偶一次需2人操縱，36位神尊就需要72人，一次走在街頭，除視覺上震撼，勢必造成轟動。

這場36將官街頭表演28日下午4時與7時將在永福路全美戲院前各自表演1場，現場還有元和宮提供的百年歷史宗教文物欣賞。

元和宮全台白龍庵是全台八家將最早發源地，被視為全台八家將祖廟。王炳元表示，每年萬神節活動如同一場傳統與創新的交流，對傳統宗教來說是種挑戰，幾乎都要擲筊請示神明獲准，才能進行。希望活動過程沒看見抽菸、嚼檳榔，盼推動1場「別處都看不到的活動」。