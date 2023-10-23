台版雷門在這！ 百年宮廟打造2米巨型紅燈籠

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台東縣太麻里鄉福興宮擁有百年歷史，為推廣在地文化及傳統信仰，今年首度攜手泰和社區發展協會舉辦「2023太麻里泰和祭」，並特製高2米高的大紅燈籠張掛於牌樓中央，彷彿置身日本淺草地標「雷門」，網友紛紛喊「好想去」，成為新興打卡景點。

「一秒穿越到日本！」，台東太麻里百年歷史福興宮入口牌樓雕工精巧細緻，配合祭典高掛豔紅色的巨型祈福燈籠，正、反面分別題字「太麻里」及「泰和」，與日本淺草寺門樓懸掛的「雷門燈籠」相似，在遠山景緻及傳統廟宇映襯下，既有日式風情又保留台式風采，被喻為「台版雷門」，吸引遊客駐足拍照，也在網路上掀起朝聖聲浪。

太麻里福興宮主任委員程崑東表示，宮廟主祀福德正神(土地公)，傳統上以布袋戲作戲為神明祝壽，今年經宮廟委員會與泰和社區發展協會共商，決議以日式廟會祭典形式辦理，擴大族群共融參與，因此誕生首屆「太麻里泰和祭」，並訂製高2米的紅燈籠祈福。

程崑東表示，太麻里泰和紅燈籠將成為常設裝置，且日夜呈現不同風貌，白天視覺美感震撼人心，夜間燈籠點亮，柔和紅光溫暖人心。

太麻里福興宮歷史考究至到清未年間，相傳為擔任女巫師的原住民族人在南太麻里溪找到夢境中的1塊大石頭，撿回供奉為「石頭公」，由於日治時期禁膜拜，百姓便將石頭公藏於樹林中，待到光復後移出，並隨客家族群伯公信仰傳入，石頭公轉換為土地公形象，至今成為當地多元族群信仰中心。