台北新板希爾頓酒店　ITF國際台北旅展線上優惠開跑

《2023ITF台北國際旅展》將於11月3日至6日在南港展覽館一樓舉行，台北新板希爾頓酒店線上旅展搶先開跑，從10月24日中午12點起至11月12日23點59分止，推出餐飲住宿超值好康，包含一泊一食平日住宿券乙晚4,999元、行政客房住宿券平日乙晚6,999元，相當於原價住房3折，餐飲方面，今年榮獲亞太金獎名店與名菜點獎項的青雅中餐廳，推出經典搶手的「嫣紅四人品鵝券」，每張優惠價4,599元，原價9,746元、下殺4.7折，此外一樓大廳酒吧逸廊祭出Happy Hour 雙人暢飲券，每位只要550元即可享暢飲特色酒品，還有逸廊饗食券特價699元，憑券可享牛肉麵、漢堡、滷肉飯三選一及無限暢飲，為激勵買氣，更加碼推出雙人午茶券買五送一，相當於83折。此外，凱撒飯店連鎖同時推出聯合餐飲券，集結凱撒全省共7家飯店餐飲，每張720元即可享用新板希爾頓悅市集自助餐廳平日午餐或晚餐乙客，原價1,188元、等同61折，團購另有買10送1、買20送2優惠（以此類推），詳情請至台北新板希爾頓酒店線上旅展網站：https://reurl.cc/Y03Yj0，或洽詢專線02-2958-3770。

ITF國際旅展 台北新板希爾頓餐飲優惠 (線上旅展優惠)：

販售期間：皆為112年10月24日中午12點起至112年11月12日晚間23點59分止。

使用期限：皆至113年3月31日