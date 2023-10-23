《基金》黑天鵝再現 投資配置多重資產攻守兼備

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【時報記者任珮云台北報導】近期全球再度出現黑天鵝擾亂，以巴衝突、中美晶片戰、美國汽車業罷工潮等，第一金全球永續影響力投資多重資產基金經理人李艾倫指出，全球市況多空混沌，宜採多重資產結合影響力投資策略，一方面以多重資產因應風險情緒與投資機會瞬息轉變，降低波動、守穩抗震，一方面挑選優質的永續影響力投資企業股債標的，跟隨環境、社會長趨勢主題面向，快速應變國際政經與環境變化，同時追求成長報酬與永續發展正向貢獻。

從近期芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，10月22日最新聯邦基金期貨數據，投資人預測聯準會在11月會議維持利率水準在5.25%-5.5%的機率已高達98.3%，12月升息1碼至5.5%-5.75%的機率為24.4%；美國通膨下滑，然9月份零售銷售、就業數據等數據仍見顯著成長，第一金投信指出，市場關注官方利率政策路徑，國際政治局勢帶來避險需求，美債殖利率直逼5%，為2007年以來首見，為短線收益資產價格帶來修正、風險資產長線評價亦有調整壓力。

不過，根據10月份最新美銀美林經理人調查顯示，高達56%的受訪者認為未來一年債券殖利率可望下滑，創下2003年以來的最高比例；此外，今年以來表現強勁的股票市場，儘管8月份以來市場變數不少，不過經理人調查顯示，超過一半以上的受訪者，在旺季效應下，仍樂觀看待第四季股票行情可望出現反彈回升。

李艾倫說明，當下的市場充滿變數與波動風險，但未來的金融環境又充滿期待，債券殖利率反彈至5%高檔區更具吸引力，展現長期持有及投資價值，股票市場不僅邁向第四季旺季行情，明年還可望迎接銷售、訂單新成長循環，此時，穩健型投資人，不妨挑選具備進可攻、退可守的多重資產投資工具，藉由資產靈活調節策略，防禦短線風險動盪，追求中長線獲利成長機會。

第一金投信分析，近期的市場變化也反應投資轉折點到來，股債標的配置也不妨留意國際新趨勢，例如近期市場關注度很高的永續影響力投資股、債資產，面臨轉折期到來，過往統計數據也顯示會有相對較佳的投資表現。

根據統計，若股票市場低檔反彈20%，確認股價轉多頭(2017/05~2021/04)，投資人進場投資持有一年，期間仍可能經歷震盪，不過，多頭漲勢不受短期波動干擾，MSCI全球永續影響力指數漲幅達31.9%，MSCI世界指數漲幅為21.4%；債券則以近期修正行情觀察，若債券價格波段觸底後，投資人進場投資持有一年，美林綠色債券指數漲幅達10%，彭博全球投資等級債券指數則上漲6%，影響力投資股債資產有機會在行情轉折時點，帶來較佳投資成長表現空間。