《國際產業》再生能源市場規模1.1兆美元 專家看好他們

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】根據Grand View研究的數據，全球再生能源市場在2022年來到1.1兆美元；而未來幾年的年均複合成長率為17%，到2030年該市場價值將增加到3.8兆美元。

較大的浪潮原本應該推高所有的船隻。但是fool.com分析師認為，阿特斯太陽能(Canadian Solar)、Stem、Brookfield Renewable似乎最有能力利用太陽能的機會，因此它們被認為股價在2030年前會飆升最多。它們的優勢分別是：較低的股價、優勢技術能力，以及市場規模的龐大。

Tyler Crowe認為，市場的定價讓人感到困惑，目前市場對阿特斯的估值偏低就是一個例子，該公司股價是帳面價值的6分之1，等於你只需花0.6美元就能買到1美元的帳面價值股票，可說是再生能源最便宜的股票。相較之下，第一太陽能(First Solar)的交易價值是其帳面價值的2.7倍。Maxeon太陽能則是1.6倍。

此外在過去十年中，阿特斯在太陽能電池生產商當中，投資資本回報率最好的。

但是該公司的一些業務並不理想。太陽能電池生產是一種高成長、低回報的業務，經常受到短期產業週期的衝擊。此外公司擁有一個專案開發部門，該部門帶來了起伏不定的年度業績，而且公司必須將這些專案計入資產負債表，直到它們被出售為止。

即便存在缺陷，但阿特斯仍能實現可觀的回報率，該公司擁有合理的資產負債表，而且管理高層打算從現在起至2024年底，將太陽能電池產能提高一倍。

Jason Hall推薦第二檔股票Stem，主要是該公司有能力解決再生能源最大的「間歇性」問題。當電力公司需要電力時，往往等不到風和太陽的出現；但是儲能成本的降低和電池製造能力的增加，可以解決這個問題。

但是儲能也創造了一個新挑戰，及如何管理這些電池，以充分利用儲能的能量。這些也可見Stem的優勢。

Stem希望介入電力公用事業、電網營運商，以及大型能源用戶，並向他們銷售大規模的儲能系統，協助他們管理電力儲存的佈署。該公司也擁有一套基於人工智慧的太陽能管理軟體，業績也在迅速成長。

最後，Matt DiLallo分析師認為，已經是太陽能產業領導廠商的Brookfield Renewable將會變得更強大。該公司擁有多樣化的再生能源資產，以及脫碳的解決方案。

該公司有遠大的計畫，要在2030年前加大投資規模。Brookfield目前有總計134吉瓦(GW)的再生能源開發計畫，這些計畫將足以抵銷澳洲每年95%的碳排，並且供應1800萬家戶的年度電力需求。

該公司並認為，未來的收購將帶給公司巨大的成長潛力，指出收購將增加公司的營運現金流(FFO)。

該公司已從投資者那裡籌集了數十億美元，以投資於各種與能源轉型相關的投資，例如它目前正在收購澳洲公用事業公司Origin Energy，以便將公司的發電從化石燃料轉型到再生能源。

儘管成長潛力巨大，但Brookfield的股價目前仍比近一年的高價低35%以上，這將是一個不錯的進場點。