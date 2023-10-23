蝦皮購物「10.25商城狂購節」祭品牌旗艦店5折起！Razer X 寶可夢聯名商品獨家上市

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雙11倒數３周，蝦皮購物搶先於「10.25商城狂購節」攜手Electrolux、雅詩蘭黛、契爾氏等百大品牌旗艦店下殺最低5折起！另開賣品牌聯名夯品搶攻話題熱潮，蝦皮購物限量開賣「植村秀 X JOJO的奇妙冒險」聯名系列彩妝品，並攜手電競品牌雷蛇，搶先上市兩款「Razer X 寶可夢」聯名限定商品，包含Kraken V3 X-Pokemon Edition耳機、Leviathan V2 X-Pokemon Edition喇叭，寶可夢粉絲千萬別錯過 ! 即日起(10/23)至10/26用戶下單滿699元即享宅配免運費外，更加碼「雷蛇商城滿3,300元折330元」、「蝦皮商城滿3,000元折200元」兩大回饋，協助玩家們無痛升級換裝備 !

針對即將來臨的萬聖節扮裝需求，蝦皮購物特地打造「萬聖瘋Cosplay專區」，集結SEGA、三麗鷗、鬼滅之刃等明星角色服飾及周邊下殺最低3折起，有望帶動今年萬聖節銷售額突破140%成長！蝦皮購物迎接年末購物季陸續開跑，將在即將到來雙11購物盛典提供更多豐富多元的優惠，邀請用戶上站盡情清空購物車！

備戰雙11，蝦皮購物首波瞄準入秋換季商機，為讓用戶盡早做好準備，即日起(10/23)至10/25「10.25商城狂購節」攜手百大品牌旗艦店下殺5折起！下單Electrolux 高效能抗菌空氣清淨機，為家中帶來真正純淨的好空氣，現買現省近2萬元；擁有超強大除濕功能的Whirlpool惠而浦 清新除濕機 16L，不用5,000元即可入手；換季保養必備的雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露，全方位還原肌膚完美狀態，美麗價1,990元；大罐裝超划算的契爾氏 金盞花化妝水500ml加量組，助你加強保濕皮膚不乾裂，優惠價2,650元！從內到外的換季需求蝦皮購物一站滿足！

精緻的妝容打扮絕對會為換季造型再加分！蝦皮購物本月正式開賣「植村秀 X JOJO的奇妙冒險」限量聯名系列彩妝品，消費滿額就能免費獲得JOJO限量聯名手拿包和托特包 ! 最熱賣的無色限奶油緞光唇釉也有JOJO專屬色！優惠價1200元；經典人氣產品山茶花精萃奢養潔顏油也限時換上JOJO限定包裝，前衛又時髦的獨家設計，絕對是JOJO粉不能錯過的夢幻珍品。

一年一度萬聖節也即將來臨！據蝦皮購物統計，站上Cosplay道具對比去年前月買氣彈跳成長逾1倍，顯示台灣民眾對萬聖節的重視 !為搶攻萬聖節派對商機，即日起(10/23)至10/25蝦皮購物「萬聖瘋Cosplay專區」集結SEGA、三麗鷗、鬼滅之刃等明星角色的萬聖節必備夯品豪祭最低3折起，搭配「滿額免運」、「10%蝦幣回饋」、「滿千折百」三大優惠，讓用戶歡慶開趴又能省荷包！穿上話題度最高的萬聖節 充氣恐龍服 ，獨特造型讓你成為全場焦點，優惠價820元；鬼滅迷必蒐的BANDAI NARIKIRI 鬼滅之刃 ，讓你重燃鬼殺隊的熱血，優惠價960元。不只變裝造型瘋下殺，蝦皮購物更集結多款萬聖節小物等你來收藏！超萌造型的SEGA 迪士尼&皮克斯迷你萬聖節吊飾，優惠價180元；喜歡盲盒的用戶則絕不能錯過SOAP STUDIO 玩具總動員 萬聖節造型公仔 盲盒 3入，限時優惠1,200元，超應景的萬聖造型超療癒！

蝦皮購物10.25商城狂購節：https://shopee.tw/m/shopee-mall-sale

「萬聖瘋Cosplay專區」：https://shopee.tw/m/LEHalloween

蝦皮購物「10.25商城狂購節」優惠指南

優惠一: 每人2張商城299元起免運券

o 每人享2張商城299元起免運券，１張10/25全日皆可使用；１張限定凌晨 0至2點使用

o 即日起(10/23)至10/24前搶先領取2張免運券，10/25當0-2點下單就送100元商城優惠券，限10/25當日16點開放使用，數量有限用完為止

優惠二: 蝦皮商城豪灑85折、92折神券，最高激省5,000元！

o 即日起至10/25前豪灑商城85折券，消費滿2,000元，最高可折1,000元，限10/25凌晨0至2點使用。

o 10/25自動歸戶每人1張92折券，消費滿2,000元，最高可折5,000元，限10/25 全天使用。

優惠三: 「植村秀X JOJO的奇妙冒險」聯名彩妝限量開賣 !

o 凡購買「植村秀 X JOJO的奇妙冒險」聯名系列唇彩，即可獲得唇彩裝飾貼紙乙張

o 凡購買「植村秀X JOJO的奇妙冒險」聯名系列唇彩兩隻，即可獲得JOJO限量聯名蝴蝶造型耳夾

o 凡購買任一無極限粉底(含粉底特惠組)，即可獲得JOJO限量聯名鑰匙圈

o 單筆消費滿4,500元，且購買任一款JOJO聯名商品，即可獲得JOJO限量聯名手拿包

o 單筆消費滿6,800元，且購買任一款JOJO聯名商品，即可獲得JOJO限量聯名托特包

優惠四:「萬聖瘋Cosplay」專區下殺3折起，加碼再享「滿額免運、10%蝦幣回饋、滿千折百」三大回饋

【關於蝦皮購物】

蝦皮購物是台灣及東南亞地區領銜電商平台，持續推動企業數位化和線上業務，幫助人們受益於數位服務生態及促進各地發展，旨在促動具有包容性與可持續性的數位生態發展。

蝦皮購物每日為數百萬消費者提供輕鬆、安全且高互動性的線上購物體驗。蝦皮購物也是該區域數位經濟的主要貢獻者，並致力於幫助品牌及創業者在電子商務產業獲得成功。

蝦皮購物母公司Sea (股票代碼:SE) 為首間於紐交所上市的東南亞互聯網企業。透過旗下三大業務：蝦皮購物、Garena和Sea Money，Sea集團的理念為運用科技的力量改善當地消費者及中小企業的生活。