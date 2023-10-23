綠營轟小一英文教材未到位！竹市府打臉：早已無紙化

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近期民進黨各路人傾巢圍攻新竹市「小一新生尚未取得英文教材」一事，遭新竹市政府火速打臉，除市長高虹安強調市府已在推動智慧教育與無紙化教育，教育處也立即公布作業程序，表示一切作業流程皆以會議共識辦理，接獲市民需求也配合行政流程開立標案。

曾為自編國小英文教材編者的竹市北門國小老師洪振全指出，「低年級英語本來就是校定彈性課程」，有沒有這本市版英語教材，根本不是重點，更有地方人士質疑，民進黨不惜利用口水攻擊，是為挽救綠營岌岌可危的選情。

作為自編國小英文教材編者之一的洪振全表示，這批市府自編教材於91學年度就首印，是超過20年的市政府自編老教材了，老早就該扔掉，把教材選擇權還給各校專業選定，何況，低年級英語本來就是校定彈性課程，應以主題式設計教學，有沒有這本並不是依彈性課程特性設計的老課本，其實一點關係也沒有。

洪振全補充，「國小一年級根本沒有1節課的正式名稱叫英語」，那1節叫彈性課程，屬於108課網規範的彈性課程的跨主題課程，有沒有這本市版英語教材，根本不是重點。以校為本，以課程發展為主，以教學者發展主題課程，最理想的狀況是，英語只是課程使用語言，並不是學習的標的。

另，市府教育處也澄清，在111學年度下學期的教務主任會議時，「各校就已提出相關共識，爾後建議不再提供英語低年級教材紙本，而改提供電子檔由各校彈性使用，或依實際需求來印製」。

在轉換階段也收到部分教師及家長提出需求，說明紙本教材方便學童課後複習，因此經反映後，教育處也馬上花費198萬元添購英文紙本教材，目前皆已印製完畢，預計10月25日起將教材陸續送達各校。

高虹安則於臉書發文表示，在推動智慧教育與無紙化教育的過渡期，難免會遇到不適應的陣痛期，但不應該被斷章取義為行政怠惰，呼籲特定人士先了解來龍去脈，並理解和支持逐步推動智慧教育、無紙化教材的行列，也懇請「部分媒體秉持新聞倫理平衡報導」。

有教育界人士認為，新竹市作為全台科技重鎮，帶領台灣領先全球無數國家的科技城市，許多身為科技新貴的家長們都期待孩子能躋身國際，從小培養數位視野，市府從善如流，舉行無數會議，並依照會議共識規畫政策，積極回應市民需求，力求降低轉換階段的衝擊。

此外，有民進黨參選人未釐清事情緣由，便大肆率領地方議員、綠營媒體抨擊市府，企圖先聲奪人抹黑市府無數日夜的努力，距離投票日期到數，不惜利用口水攻擊，以挽救綠營岌岌可危的選情。