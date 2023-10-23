殘肢不能獨立火化民眾抱憾終生 議員嘆「人不如狗」

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民眾若因車禍、意外需截肢或有殘肢，有人會想獨立火化，未來過世後將骨灰放在一起，台中市議員陳文政表示，在台中若有民眾有殘肢，已有醫療證明不能獨立火化，只能交給殯葬業者集中處理，比狗、貓等毛小孩辦後事還不如，要求市府檢討。民政局長吳世瑋回應，要跟相關單位再研議。

台中市議會今天民政委員會業務質詢，市議員陳文政要求台中市火化場規定進行檢討。陳文政說，台中市立兩處火化場，現行僅規定遺體、流產、死胎可以火化，檢附醫療證明的殘肢卻不能火化，相當不近人情。

陳文政表示，台灣民間講究身後事應該要「完整」，若不幸因傷、因病截肢，也希望未來能放在一起，接獲民眾反映，因傷截肢後醫院表示病人可自行帶回、或委託合法業者處理，但患者考量若自行帶回，台中沒有殘肢獨立火化服務，最後只能忍痛交給業者統一處理。

陳文政指出，攤開全國各殯儀館規定，目前僅有高雄殯儀館提供殘肢火化服務，醫療截肢屬於極端狀況，案件數應該不多，就算台中提供殘肢火化服務，也不至於排擠到現行火化業務。呼籲民政局因檢視相關規定，不要讓台中不幸受傷截肢的市民抱憾終身。

民政局長吳世瑋回應，根據現行規定，大體火化要有死亡證明書，殘肢獨立火化部分要再跟衛生局、司法機關研究是否可行。