造型走秀宣傳水果月曆 嘉義縣農民節有亮點

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嘉義縣政府今舉辦2023年農民節頒獎暨慶祝大會，除表揚優秀農民外，農友們以創意造型拍攝的水果月曆也趁勢發表，不但青農以特色造型走秀登場，嘉義縣長翁章梁也以華麗國王造型，持極光哈密瓜權杖燈飾亮相，有如大型秀場般熱鬧。

今農會開場走秀上，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜帶頭穿旗袍、戴小番茄家將帽飾，另有青農頭頂著以牡蠣殼作裝飾的斗笠，也有青農化身橄欖球員代言木瓜，各個造型吸睛。

黃貞瑜說，為拍攝明年水果月曆，與農友們籌備半年之久，今天發表後將開放鄉親預購，每本只要150元，以最實惠的推廣給大家，並非為了收益，而是藉此推廣嘉義最優質的農特產品，也讓大家看見這群優秀青農夥伴的努力。

首次擔任模特兒，以牡蠣殼造型走秀的張書寧說，自己是布袋人，從小看著蚵仔長大，能拍攝此角色，對自己來說格外有意義，希望透過此次走秀讓更多人能看見，農民是非常專業的，不管在任何領域都能做到最好！

翁章梁說，嘉義縣的農業轉型正穩扎穩打往前推進，縣府持續推動農業政策，包括爭取嘉義縣肉品市場轉型為現代化屠宰場，導入HACCP驗證制度、茶改場南遷及梅山高山茶試驗站，建構區域冷鏈物流中心等，另針對智慧科技農業，成立「嘉義縣智慧農業跨域整合平台」協助輔導農友轉型。

「嘉義優鮮是品牌也是責任！」翁章梁說，在農特產品行銷上，縣府積極推動「嘉義優鮮」的農漁業共同品牌，並制定相關申請規範，安全可追朔的品牌；同時也帶領業者參加亞洲最大的專業食品展「2023年日本東京國際食品展」，縣府以團體戰的行銷方式，提供業者更多元的銷售管道及露出機會，消費者可以放心選購有縣府推薦保證的產品。

今大會也表揚全國模範農民、2022年全國部分發酵茶製茶技術競賽、2022全國紅茶(小葉種)製茶技術競賽、2022健康優質設施小果蕃茄競賽得獎農民以及對優良農業志工、示範農家、優良農事小組長、畜產、毛豬運銷、蔬果運銷等農業有功人員以表肯定。