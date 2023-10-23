從多元角度開啟氣候對話 為淨零永續尋找解方

有「台灣的小COP」（聯合國氣候變遷大會）之稱的「2023台灣氣候行動博覽會 TWCAE 3」由國際氣候發展智庫 (ICDI) 與國立臺灣大學生物多樣性中心、臺北市政府、國泰金控、英國在台辦事處及太平洋友邦帛琉共和國大使館、馬紹爾群島共和國大使館、諾魯共和國大使館和吐瓦魯國大使館共同主辦，以「勇敢淨零 遇見新未來．Meet the Future」為整體訴求，聚焦於永續（Sustainability）、轉型 （Transition） 及綠色生活（Green Living） 等三大議題主軸，不僅連結國際議題趨勢，亦為11月底12月初將於杜拜登場的第28屆聯合國氣候變遷大會（COP 28）暖身。

週末兩日（10/21-22）TWCAE持續於松山文創園區第三倉庫舉辦「氣候對話 Talanoa Dialogue」空間系列座談活動，聚焦淨零轉型與氣候調適領域所涉及的整體社會參與，延襲歷屆COP所強調的多元參與精神，就原住民族、小島國家（SIDS）、青年與世代、性別、公共衛生、國際援助乃至綠運輸等議題領域規劃系列座談活動，彰顯氣候議題所具備的跨界與交織特性；與此同時也希望透過一系列的活動設計，連結各領域的行動者，如同「Talanoa Dialogue」這個薩摩亞語名稱所蘊涵的精神，藉著「氣候對話」此一獨具意義的空間，提供各利害相關群體一個相互理解、共思解方的交流時刻。

週六上午從青年之間的氣候對話展開，以「校園氣候行動的分競與合擊」為題，由台灣青年氣候聯盟（TWYCC）倡議部部長陳欣主持、教育部青年發展署署長陳雪玉致詞，並邀請來自台灣大學、政治大學與台北醫大的青年代表分享校園資源循環零廢棄與蔬食推廣的行動經驗。

而下午兩場次分別為「開放數據和開放平台：城市氣候行動的觸發點？」以及《山椒魚來了》紀錄片放映會暨映後座談。前者是四位德國學者的氣候對話，由柏林工業大學Mobility2Grid研究院的副研究員Jonas Fahlbusch主持，邀請德勒斯登工業大學環境發展與風險管理系主任Verena Maleska博士、德國國際合作機構的埃及分部數位顧問Omnia Abed及專案協調師Daniel Wagner與談，分享開放數據和數位平台在塑造城市氣候反應方面的變革潛能，探討如何利用開放數據提供透明度，同時促進氣候保護、政策調整，並且提供國家、非政府组織、公民和企業之間共同創造的機會；後者則是人與自然的氣候對話，透過深入高山森林的電影鏡頭，講述珍稀特有種山椒魚的生命故事，在地球暖化、山林開放、棲地受到干擾的威脅下，族群所面臨的存亡危機。

週日的氣候對話則將分別從「綠色交通」和「性別視角」切入議題，更進一步思考推動城市邁向淨零的實踐方法，以及多元性別面對氣候變遷的治理策略。午間還將舉行一場「Wego Adolescent Niche Terraformers 我思，故我在」活動，由薇閣高中的同學們帶來高中校園氣候行動專案的成果分享，具體展現出即便年輕學子也能發揮充分的影響力，透過對氣候行動的實質參與來改變社區、邁向永續發展，值得民眾共同給予關注和鼓勵。