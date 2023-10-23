全台首創！高雄洲際酒店連續三年舉辦大型活動回饋上百位賓客

高雄洲際酒店自2021年開幕前推出招募百位「試住員」活動，以破百萬聲量，榮獲大數據媒體DailyView網路溫度計「網路口碑之星」的領航創新獎，去年更於酒店首度週年慶的大型線上活動「星級密探」抽出百位食宿評鑑體驗，創下近千萬討論流量，成為台灣旅宿業的創新指標。高雄洲際酒店今年11月底即將迎來開幕屆滿兩週年，重磅發佈「洲際風格大使」徵選計畫，預計線上抽出百位幸運得主，不僅招待體驗一泊二食，更攜手富邑精品葡萄酒集團 與 盧亞香水，回饋迎賓精品贈禮 - George Jensen喬治傑生旗艦銀聯名款氣泡酒750ml及BVLGARI寶格麗空谷之雨淡香精1.5ml。同時，只要於高雄洲際酒店Facebook活動貼文報名成功，即可一鍵領取洲際精選合作品牌的限時限量線上優惠，為洲際支持者獻上豐厚回饋。

高雄洲際酒店以「洲際人生、知行天下」的品牌國際價值觀，於為南台灣引入不同的旅行風格，藉歡慶兩週年持續以大型活動回饋賓客，啟動尋找百大「洲際風格大使」計畫，即日起至2023年11月6日止可至高雄洲際酒店Facebook官方粉絲專頁活動貼文https://ic-kaohsiung.com/Anniversary登記報名，預計11月8日公佈100位幸運得獎人，每位得獎人可邀請一位同行，由高雄洲際酒店招待於2023年11月27日入住一晚、出席兩週年慶祝酒會「洲際風格之夜」品賞精選餐酒，以及每房招待經典全自助式早餐至多兩客。高雄洲際酒店秉承知性優雅、低調奢華的品牌調性，與富邑精品葡萄酒集團與盧亞香水攜手為百大「洲際風格大使」得獎人獻上每房專屬迎賓禮 - 「George Jensen喬治傑生旗艦銀聯名款氣泡酒750ml」一瓶，和今年七月新上市的「BVLGARI寶格麗空谷之雨淡香精1.5ml」一只。同時，線上活動亦開放加權機會，於Facebook活動貼文報名後，同步在個人Facebook或Instagram帳號公開分享風格旅行美照，使用活動指定Hashtag，活動截止日取貼文按讚數前十名可獲得兩倍加權，邀請網友展現自身風格影響力，增加得獎機率！

結合知名丹麥精品設計品牌、澳洲塔斯馬尼亞島冷涼產區的亨斯克(Heemskerk)酒莊所推出的限定款氣泡酒。喬治傑生的精緻工藝品質與跨時代的美學，展現於瓶身及瓶塞設計，瓶塞更可重複使用於其他氣泡酒瓶，為氣泡酒密封、冷藏、延長保存風味至多兩日。釀酒工藝精選Chardonnay與Pinot Noir葡萄，結合塔斯馬尼亞冷涼氣候的頂級果實，透過法國香檳的傳統釀造手法，確保每瓶酒的風味與質感如一。口感細膩清爽，酸度柔和，礦石風味優雅，且帶有淡淡的檸檬皮與烘腰果香氣，展現

2023年7月新上市，以大自然為靈感起源的「Bulgari 寶格麗紳士系列」加入純粹且清新的雨水元素，打造出「MAN RAIN ESSENCE 空谷之雨男性淡香精」，色澤如雨水般潔淨透明，整體呈現出清新的木質麝香，以礦物琥珀與癒創木精華為基調，噴灑落下的瞬息是飄擁而上的綠茶精華及柑橘精華，體現捕捉雨水落至地面，帶動大自然生氣勃勃的姿態，接著尾韻迎來的是脫俗的白蓮花香和極具現代感的麝香，宛若雨水為世界注入盎然生氣，喚醒大自然生生不息的寶貴能量。

高雄洲際酒店精選合作品牌，為兩週年慶同聲喝彩，釋出「洲際風格大使」徵選活動期間限定專屬優惠，凡於「洲際風格大使」徵選活動報名成功，皆可於報名成功網頁點擊連結，一鍵領取回饋：高雄洲際酒店內餐廳及酒吧全通路適用升等優惠券、BVLGARI寶格麗「OMNIA水晶系列淡香水兌換券」全台專櫃皆可憑券兌換1.5ml針管香水、澳洲百年獅鉑酒莊 SEPPELT Wines 精選酒款專屬85折優惠、台灣保樂力加《馬爹利飛凡饗宴》限定套餐預訂奢享「馬爹利藍淬燕」、「馬爹利名仕」兩款馬爹利干邑佐餐品飲、花蓮遠雄海洋公園二十週年限量雙人套票51折快閃回饋、洲際精品擴香水晶台限量100組快閃免運優惠等，高雄洲際酒店以週年慶為號召，期待以創新的跨界整合行銷活動，為南台灣旅遊注入活力！

*飲酒過量，有害(礙)健康；未滿十八歲禁止飲酒，酒後不開車，高雄洲際酒店鄰近三多商圈捷運站，亦提供叫車服務，呼籲理性飲酒、遵守相關法規。