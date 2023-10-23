《營建股》南港開發案2027年完工招租 國產年收將上看14億元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者郭鴻慧台北報導】國產(2504)積極活化資產，南港大型開發案可望在2027年完工，由於土地取得時間較早，因此帳面成本僅13億元，2027年實質招租後對營運貢獻來說有大大的助益，法人樂觀預期，此案滿租後，每年租金收入上看達14億元。

國產南港大型開發案位於南港路三段佔地6,500坪，預估開發總樓地板面積約6萬餘坪，基地規劃為A、B兩重建區段，A區段為國產建材集團完全持有的商辦大樓，建築基地面積約4,000坪，規劃地上26層、地下5層；B區段則是代為實施的台北市政府商辦大樓，規劃地上20層、地下4層，自2021年底取得建照後，2022年11月正式動工，工期預計4年半。

國產南港大型開發案日前已進入實質興建階段，正如火如荼進行連續壁與基樁工程，目前已通過耐震設計標章與結構外審。隨著南港房地價格不斷創新高，該案增值空間湧現，周邊華固建設以每坪513萬元天價，取得國產建材實業南港大型開發案對面的土地，指標建案「世界明珠」的實價登錄，商辦每坪單價最高達139萬元，住宅最高單價每坪175萬元，均刷新南港房價最高紀錄，也讓國產建材集團的南港大型開發案潛在開發利益豐厚。

國產表示，由於該開發案位於東區門戶軸心區域，坐擁南港車站四鐵共構題材，也是通往規劃中宜蘭高鐵的正門戶，隨著南港房價、地價不斷創新高，潛在開發利益相當龐大，可望成為國產獲利金雞母。