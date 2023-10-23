AI拿來考古！實習生破解2千年前古卷軸 真相驚人

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【中時新聞網 郭宜欣】人工智慧能做的事越來越多了，一名21歲的SpaceX實習生路克（Luke Farritor）透過機器學習找到燒焦的2000年前赫庫蘭尼姆（Herculaneum）古卷軸中的第一個單字，獲得4萬美元（約新台幣129萬）的獎金。

綜合外媒報導，西元79年義大利維蘇威火山爆發，掩蓋了龐貝古城以及附近的赫庫蘭尼姆，200多年前古城遺跡被發現後，某座豪華別墅內的圖書館藏有數百本已經碳化的古代卷軸。

由於卷軸已經嚴重碳化一碰就碎，物理方式行不通，美國肯塔基大學電腦科學家 Brent Seales一直致力於相關研究，透過X光與電腦斷層掃描，希望有朝一日能破解卷軸的秘密，甚至發起挑戰賽，號召有志之士集思廣益。

路克率先找到古希臘單字「πορφύραc」意思為紫色，抱走4萬美元獎金，成為2000年來首位「看」到卷軸上文字的人，隨後，來自德國的Youssef Nader也找到相同的單字，拿到1萬美元獎金。

雖然目前還沒有足夠的上下文來判斷卷軸內的完整內容，但已經有越來越多的單字被研究者發現，拿坡里費德里克二世大學古典學教授Niccolardi表示，「我認為這將是紙莎草學領域的一場偉大革命。」

有趣的是，當比賽結果出爐後，贊助者、企業家Nat Friedman還特別在社群軟體X（推特）上標記馬斯克告知他，得主路克是來自SpaceX的實習生。