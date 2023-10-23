關注台股多頭最後防線 這幾檔可逢低布局

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投組表現：

笙科（5272）表現最佳，23日股價亮燈漲停，成交量放大，後勢仍有上攻空間。

佑華（8024）表現最差，23日股價上漲1.1％，股價留下長上影線，短暫休息後，仍有機會反彈。

盤勢預測：

台股大盤開低走低，終場下跌189.36點，跌幅1.15％，收在16,251.36點，成交量縮小為2131.43億元。

類股方面，觀光餐旅表現最佳，漲幅1.36％，半導體表現最差，跌幅2.17％，權值股台積電下跌12元，跌幅2.16％，收在544元。聯發科下跌7元，跌幅0.85％，收在821元。

展望後市，台股大盤受美股下跌波及摜破16,300點，前低16,202點附近是多頭最後防線，不可跌破，投資人需嚴控持股比例並執行停損。選股方面，除提前告知的三晃、亞矽、笙科漲停可繼續關注外，10月25～27日國際光通周即將展開，矽光子及CPO題材個股包括華星光、台星科、光環、聯鈞、台燿可逢低布局。

投組表現：

基亞（3176）表現最佳，食道癌新臨二期數據達標，最快明年下半年申請藥證，有助改善營運，擺脫虧損。

家登（3680）表現最差，股價在半年線上方持續橫盤，不過第三季營收季增逾三成財報可期，此外法人估第四季營運將會步入全年高峰，待盤勢回穩就會還股價公道。

盤勢預測：

美國十年期公債殖利率改寫16年新高持續引起市場動盪，美股四大指數皆向下即將測試前低，台股今日亦受拖累拉回189點，終場收在16,251點，距前低16,202點僅不到50點。

不過拉回量縮加上跌停家數僅2家，顯見內資大戶並未棄守，待美股止穩後台股就有機會展開強彈，投資人不必悲觀。唯持股水位較高者宜檢視持股汰弱留強，至於現金部位較多者可等止跌訊號出現再分批進場。

盤面上逆勢走強的族群為內需導向的觀光族群、比特幣重回3萬美元債題材的挖礦概念股，以及受惠60億癌藥基金明年上路的生技族群。大抵來說，這3個族群與大盤連動性較低，具避險性質因此獲得買盤進駐，若進一步以產業前景來看，具新藥題材的生技股想像空間較大，值得投資人持續關注波段操作，至於觀光和挖礦建議只能短打不且久抱。

投組表現：

亞矽（6113）表現最佳，需求暢旺均線上揚，股價漲停創反彈波段新高。

倉佑（1568）表現最差，納入00733 ETF新增成分股、外資連續買超，股價上周五創高後拉回震盪。

盤勢預測：

市場擔憂以色列和哈瑪斯戰事持續擴大，加上美國十年期公債殖利率16年來首度升破5％，道瓊指數上周五再跌近300點，四大指數全數收黑。美股財報陸續公布，本周重點關注Alphabet、微軟、臉書母公司Meta、亞馬遜等財報。

受到以巴衝突、美股走弱影響，上周外資賣超493億元，台股加權指數上周大跌341.85點，隨著Q3財報陸續公告，加上美股超級財報周，本周大盤以盤代跌應對，重點關注外資上周五買超緯創和台積電，有低檔承接的態勢，整體盤勢不用太悲觀。

投組表現：

基亞（3176）表現最佳，受惠新藥明年申請藥證，股價創高

譜瑞-ky（4966）表現最差，受惠高價股都拉回影響，短時間受影響。

盤勢預測：

受到美股四大指數同步下跌影響，雖然上周出現長下影線，但今日又再次跌破，表示台股尚未止穩，未來已經接近前低16,200的關鍵位階，就看法人是否會守穩，台股才有反彈空間。

而最主要得權值股台積電需要止穩，加上AI族群已開始由法人進場點火，未來這幾天不在破底時，台股才有利反彈格局。