數十億松葉蟹離奇消失！科學家揭悲慘命運

【中時新聞網 吳映璠】2021年以來,數十億尾棲息於阿拉斯加周遭海域的松葉蟹離奇消失,外界原本歸咎於過度捕撈,不過最新研究發現,恐是海洋溫度上升,導致大量松葉蟹餓死,或被新天敵吃掉。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,近年來多達數十億隻松葉蟹從阿拉斯加州附近嚴寒的白令海(Bering Sea)消失,由於蟹量不足,阿拉斯加政府去年、今年連續2年取消當地的捕撈季活動,外界紛紛歸咎於過度捕撈。

不過由美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA)進行研究、19日獲發表於國際頂尖期刊《科學》(Science)的報告發現,松葉蟹離奇消失恐和白令海東部發生的海洋熱浪(Marine heatwave)有關。

專家們表示,「過度捕撈」充其量只是展開保育措施的技術名詞,並不能解釋松葉蟹數量下降的原因。

研究中,科學家推測松葉蟹要嘛遷徙至他處,要嘛不幸死亡。帶領這項研究的大氣總署漁業生物學家斯瓦爾斯基(Cody Szuwalski)說,團隊偵查白令海各區域,包括北岸、西至俄羅斯,甚至深入深海區域,最後總結松葉蟹不太可能遷徙,而是死亡。

團隊進一步發現,海洋溫度上升及族群密度,與成年松葉蟹死亡率較高有重要關係,認定松葉蟹死亡的背後主因為飢餓。

※海水溫度上升 松葉蟹餓死

研究指出,松葉蟹為冷水物種,主要棲息在攝氏2度以下的海水,最高能在攝氏12度水溫下存活。海水溫度上升可能嚴重破壞了松葉蟹的新陳代謝,導致牠們對熱量的需求上升。

研究人員發現,白令海2018年發生海洋熱浪,和前一年相比,當年松葉蟹所需的熱量可能較前一年增加了4倍。不過也由於熱浪擾亂了白令海的食物網,導致松葉蟹難以覓食,補足所需熱量。

※海水溫度上升 新天敵出現

雪上加霜的是,海洋溫度上升也讓松葉蟹棲息的海域出現新天敵,另一位研究作者艾丁(Kerim Aydin)表示,水溫原本是天然屏障,避免太平洋鱈魚(Pacific cod)進入松葉蟹棲息的寒冷水域,不過熱浪來襲後,導致太平洋鱈魚進入比以前更溫暖的水域,吃掉剩餘松葉蟹族群。

斯瓦爾斯基說,阿拉斯加松葉蟹的情況證明氣候危機正在快速惡化,長遠來看,他預期松葉蟹族群會往北遷徙,「在白令海東部,我們可能不會再看到這麼多(松葉蟹)了」。

文章來源:Billions of crabs went missing around Alaska. Scientists now know what happened to them