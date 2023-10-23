富士康遭查稅 民進黨立院黨團：陸促藍白合

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鴻海創辦人郭台銘的連署作業正如火如荼進行中，近日中國大陸官媒卻報導鴻海旗下富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業遭稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況也被現場調查。對此，民進黨立法院黨團今（23）日上午召開記者會指出，中國介入台灣大選，不只劍指民進黨還劍指郭台銘，下指令只能「藍白合」，沒有「郭柯配」，在看到郭台銘副手賴佩霞成功放棄美國籍、郭陣營宣布連署過關後，出手做在野整合、想加速藍白合。

民進黨立院黨團今日上午召開「中國介入台灣大選，威脅郭董？」記者會，黨團幹事長劉世芳表示，最近藍白合甚囂塵上，郭台銘的角色、藍白合不合，令人不免懷疑中國是否介入得非常深，連政黨間的合縱連橫與否都有說話的餘地。

黨團書記者莊瑞雄指出，中共歷來打壓台商，最大目的就是干涉台灣選舉，包括2005年奇美集團遭受中國查帳壓力，創辦人許文龍被迫發表聲明肯定《反分裂國家法》並稱不搞「台獨」；2016年海霸王集團在中國遭查廠罰款，被迫登全版廣告稱「海霸王不是綠色台商」、「堅定支持兩岸同屬一個中國」；2021年遠東集團在中國遭裁罰4.74億元，國台辦發言人朱鳳蓮更指「在中國投資的台企不允許『吃飯砸鍋』」等。

莊瑞雄表示，中國干預台灣大選方式五花八門、琳瑯滿目，從共機共建擾台、禁止台灣產品輸出、統派團體干擾選舉、補助親中人士機票或招待等，大家應該都記憶猶新，今年8月28日郭台銘宣布參選總統時，被媒體問及鴻海在中國投資很多，如何解決這個問題，郭台銘霸氣回答「中共要說你不聽我的話，我把你鴻海的財產沒收，Yes，please do it！」

「老共真的做了」，中共似乎不斷在下指令，只能「藍白合」，沒有「郭柯配」，民進黨團譴責並呼籲中國，不要介入台灣的選舉，這種慣用的伎倆，脅迫台灣的參選人屈從中國政治要求，無益於兩岸關係的正常發展。

黨團副幹事長洪申翰說，北京當局從疫情期間開始，對非常多外資企業時常進行突襲調查，包括查稅、拘捕、審問，在國際經貿圈產生恐慌，導致許多國際企業在中國的佈局趨於保守，甚至思考與中國脫鉤、去風險措施。過去北京以國安為名打壓外資公司，這次更用官媒詔告天下，「我就是要對富士康下手、開刀。」確實也印證許多外媒說的「郭台銘看起來是北京在地球上最大的人質」，因為他有非常大的資產被困在中國，不容易撤出。

洪申翰表示，郭台銘陣營上周才宣布副手賴佩霞放棄美國籍成功、連署達標，各黨也都基於民主精神表達尊重，因為這次民主社會裡正常的競爭，「但對不起，北京跟台灣不一樣」，如今北京出手了，明確希望整合在野來挑戰執政黨，這樣的動作違逆了台灣民主原則，在11月登記參選前北京還會出什麼招？現在是明著昭告天下要介入，但在暗處還下了多少不光明正大手段想撮合在野陣營，「我們也要正告北京政權，這樣的做法台灣人民不會接受，歷次選舉裡越介入、越打壓，台灣人民就越會展現民主自由非常高的自我意志的選擇，不會接受這樣的威脅、利誘。」