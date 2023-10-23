8大官股狂買「這幾檔」ETF逾13萬張 還順手撿了這5檔金融股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【 旺得富理財網 旺得富編輯中心】以巴衝突擴大，美國十年期公債殖利率接近5%，台股接續上周跌勢，今（23日）開低走低，16300關卡失守，不過8大官股護盤動作積極，後續是否能夠拉抬至16,300之上仍須觀察。累計8大官股已經連續6天買超，金額超過120億元，上週五買超以金融股為主，前十名當中就有5檔金融，分別是中信金、永豐金、新光金、開發金、台新金。

8大官股上周五買超中信金1.33萬張、永豐金6,342張、新光金6,171張、開發金4,529張、台新金3,712張。

累計上周8大官股買超最兇的仍以高股息ETF居多，第一名為除息後呈現貼息的元大高股息（0056）共買超5.3萬張，另外同步加碼明天除息的復華台灣科技優息（00929）4萬張、國泰永續高股息（00878）2.9萬張，以及群益台灣精選高息（00919）的1.3萬張，總計在高股息ETF加碼高達13.5萬張。

其餘買超第2大族群則仍是以債券ETF為主，包含殖利率破6%的元大投資級公司債（00720B）、國泰20年美債（00687B）及元大美債20年（00679B）都有萬張以上；另外還買超市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）。

統計上周高股息ETF當中，以0056受益人數增加最多，從原有93萬842人跳升至96萬9,639人，等於增加3.87萬人；其次為00878，人數從112萬3,064人跳升至113萬9,245人，增加1.6萬人；而00929則跳升1.3萬人至42.6萬人；00919增加9400多人至25.4萬人。

摩爾投顧分析師江國中表示，台股在萬七之下已經築底2個月，再過2周季線就有機會因為扣低值而翻揚向上形成助漲；更重要的是，11月台股月線轉折正式口低值。也就是說，只要萬六關卡有守，台股未來2周在16,403以下，不管有沒有跌破16202都是買點。過了11月市場將會重新關注旺季、作帳行情及選舉行情。

8大官股上周買超前十名個股為：元大高股息53,852張、復華台灣科技優息40,599張、國泰永續高股息29,132張、元大投資級公司債18,400張、國泰20年美債15,123張、國泰台灣領袖50 14,809張、群益台灣精選高息13,422張、中鋼12,139張、中信金11,541張、元大美債20年11,445張。

8大官股上周賣超前十名個股為：元大台灣50反1 27,441張、聯電24,394張、元大滬深300反1 15,609張、期街口布蘭特正2 5,305張、緯創4,988張、仁寶4,615張、台積電4,474張、中石化4,171張、台灣大2,901張、國泰美國道瓊反1共2,700張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。