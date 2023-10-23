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林勝洋「望山看海油畫個展」11月1日國父紀念館開展

「望山看海油畫個展」是林勝洋習畫30年來首次展出，備受期待

  • 工商時報 許俊揚
藝術家林勝洋多年前赴歐洲旅遊寫生的油畫作品「雪地木橋」。圖／上古藝術提供
藝術家林勝洋多年前赴歐洲旅遊寫生的油畫作品「雪地木橋」。圖／上古藝術提供

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藝術家林勝洋「望山看海油畫個展」，將於11月1日在國父紀念館翠亨廳開展，並於11月4日下午2點舉辦「與畫家有約活動」。

林勝洋大同大學畢業後，因見長於工商管理，通過乙等特考後進入財政部工作，但只當了3年的公務人員便轉換跑道開始從商，是成功的商人之一。「望山看海油畫個展」是從事藝術繪畫的林勝洋習畫30年來首次展出，備受期待。

林勝洋退休後，1994年開始在台北市立美術館學畫，受教於李靜芳、林偉民、莊普和施惠美等幾位老師，作品涵蓋幾個不同階段，並於1996年赴歐洲旅遊寫生，參觀奧賽美術館及義大利各大美術館；本次展出的風景畫，大都是.此次旅遊所獲得的題材。2004年在鳳甲美術館師從顧何忠老師學習古典技法，獲益良多，靜物「百合花」、「咖啡研磨器」為此時的作品。林勝洋說，因年事已高，眼力不好，目前已不再創作此類畫作。他近年則著迷於幾位俄國裔的印象派畫家，畫風令其嚮往。

林勝洋雖已高齡80，但身體和精神佳。繪畫將是他餘生追求的目標，計劃明後年將前往義大利佛羅倫斯米開蘭基羅藝術學院學習繪畫，並修習文藝復興時期藝術史，希望有助於提高繪畫水準及精神內涵。

藝術家應跳脫感官物質以外，保持一顆平靜的心，融入於世界之中，以畫筆發揮意境的傳達，使作品跨越一切的語言，彰顯出它真正的力量，帶領人們走向純真樸實的本我，追求精神層次的提升。

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