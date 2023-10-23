跨國網路攻防演練落幕 美、捷克等18國參與

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今年跨國網路攻防演練（Cyber Offensive and Defensive Exercise, CODE 2023）已於10月20日圓滿落幕。數位部資安署指出，為期三天（10月18至20日）的活動旨在推動全球網路安全聯防合作，吸引美國、捷克等18國的國際資安組織參與，行政院副院長、行政院資通安全會報召集人鄭文燦期許各國有更多的跨域協防與合作。

資安署指出，開幕式活動由數位部長唐鳳、防守方藍軍代表經濟部次長林全能、攻擊方紅軍代表AIT處長孫曉雅共同揭幕。本屆CODE活動，選定與民生相關的水資源領域建置仿真的場域，由台灣自來水公司擔任藍軍，紅軍則由國內外攻擊隊伍分別扮演，包含美國、捷克等國際菁英好手、國內政府機關聯隊以及我國參與國際駭客競賽的獲獎選手組團，共有八隊進行實戰的演練及切磋，充分地模擬多方駭客針對關鍵基礎設施進行攻擊，而防禦組演練面對多方攻擊的高壓下，如何快速應變及處置，場邊並有其他國際資安專家參與觀摩及觀察攻擊演練活動。我國參與團隊表現優秀，在比賽甚至獲得第1名的佳績，顯示國內資安人才培育成果。

資安署說，CODE 2023有別以往的活動，本年也首度舉辦「前瞻資安探索會議」（Advanced Cybersecurity Exploration Conference, 簡稱ACE政策會議），過往活動僅藉由技術攻防進行交流，政策會議邀集世界各地學者、業界及政府代表，共同聚焦於關鍵基礎設施安全和新興技術風險管理等兩大資安全球議題，探索相關因應策略或方案。

資安署說，政策會議由唐鳳擔任政策會議主講人，針對台灣近期遭受的資安威脅、我國對應的策略以及後續對我國資安政策的影響進行深入的剖析。接續會議安排國內外重量級講者輪番上陣，包含愛沙尼亞、澳洲、阿爾巴尼亞等國資安相關領域專家，分享地緣政治與新興威脅、網路安全重要性、風險管理政策等議題，另外也邀請國內政府機關代表與學者就關鍵基礎設施防護與實務進行經驗交流與分享。

資安署說，透過舉辦CODE活動，包含實際攻防演練，以強化因應與預防面對資安事件，有更好的準備，累積國內資安技術量能，並進一步推動國際間的資安聯防，強化共同理念國家資安合作。