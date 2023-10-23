元大加權N連結加權股價報酬指數 低成本投資全市場

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證交所指出，10月16日掛牌的元大加權N（020039），為一檔連結發行量加權股價報酬指數的ETN，可以低成本投資全市場。上市首周日均成交金額超過1,000萬元，流通張數達萬張，引起市場廣泛關注與討論。

元大加權N由元大證券發行，發行期間為3年，預計於2026年到期，發行價格為5元，標的指數為「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」。

證交所說明，這檔指數其實就是俗稱大盤加權指數的含息績效加強版，績效除了上市股票的漲跌，更包含所有上市公司配發的現金股利，成分股超過900檔，分散投資台股個股風險。另就績效表現方面，今年累積至今上漲近二成，近五年近八成，適合長期投資。

元大證券表示，元大加權N是全市場第一檔零持有成本大盤的投資商品，持有成本是指數投資的關鍵因素，設定零投資手續費，沒有任何內扣費用，真正做到讓投資人可以完整享有指數報酬。另元大加權N還有一個巧思，在於發行價格的設定。元大加權N的發行價格為5元，約5,000元就可以買進一張，對於初入股市的年輕人來說，是個低門檻啟動投資計畫的好幫手，資深投資人如果有分散進場、小額試單的需求，低單價的特性也很有幫助。

證交所提醒，ETN是不保本商品，到期時或到期前投資人可領回的金額，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而低於原始投資本金。投資人在買賣ETN前應詳閱公開說明書，充分瞭解ETN的特色、投資成本費用及風險，並需簽訂風險預告書。