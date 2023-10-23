約定轉入帳號灰名單通報平台 9家銀行明年2月先行

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為防堵銀行約定轉帳功能成為詐騙集團移轉金流管道，金管會已規劃由財金公司建置約定轉入帳號灰名單通報平台，預計國內9家大型消金銀行明年2月可先行，其餘銀行有望在明年第3季全數上路。

銀行提供約定轉帳功能，提高用戶轉帳方便性，卻遭詐騙集團盯上，作為移轉金流的工具。為防堵詐騙、強化銀行風控，金管會今天證實，已邀集銀行公會、財金公司等，規劃建立約定轉入帳號灰名單通報平台。

所謂約轉帳號灰名單通報平台運作機制，比如中信銀行客戶王小明申請將國泰世華銀行客戶林小美帳戶設為約定轉入帳號，未來相關資訊會經由財金公司傳送至國泰世華銀行，國泰世華銀行會啟動查詢林小美帳戶被設為約定轉入帳號次數，再將該次數回覆給中信銀行，以資訊聯防作為各銀行強化內部風控與客戶關懷的參考。

至於銀行帳戶在一定期間內被設定多少次約定轉入帳號即會落入銀行灰名單，財金公司將訂定「建議次數」給銀行參考。目前財金公司正調查各銀行實務作業上對「建議次數」的意見，後續將報金管會同意後，再將統一的建議標準供各銀行作為風險控管的參酌指標。

金管會規劃，初期將由大型銀行先測試約轉帳號灰名單通報平台，後續再推展至全體銀行。據悉，先導銀行有9家，主要為消金大行、打詐較積極的銀行及中華郵政，預計明年2月可先上路測試，其餘銀行可望再花半年時間完成相關準備作業，預估全體銀行有望在明年第3季全數上路。