中國青島啤酒影片風波引食安恐慌 致大跌開盤

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中國網上近日流傳一支影片，謠傳山東青島啤酒三廠，有一男子爬進原料倉就地小便，引發民眾食安恐慌。儘管陸媒事後闢謠，青島啤酒表示對此高度重視，但今天青島啤酒以大跌開盤。

根據中國網上流傳的影片顯示，在山東青島的青島啤酒三廠，一名頭戴黃色安全帽、身穿藍色工作服的男子翻越了原料倉後，拉下褲子的拉鍊就地小便。

影片隨即引發極大的輿論關注，憂心食安問題。

中國媒體第一財經報導，根據初步調查結果，該影片拍攝場地並非網上謠傳的青島啤酒原料倉庫，應為某物流承運商的運輸車輛車廂；網傳涉事人員也非青啤的員工，為外包勞務合作公司的裝卸工，但影片拍攝動機尚不清楚。

青島啤酒發布公告指出，青島啤酒近日關注到媒體關於青島啤酒三廠的相關報道，公司高度重視，第一時間向公安機關報警。公安機關已介入調查。該批次麥芽已經全部封存。公司並已在青島啤酒官方微博上進行了情況說明。

公告並說，目前生產經營情況一切正常。

不過，報導指出，青島啤酒盤前發布公告再次對相關影片進行回應，但並未公佈調查結果。青島啤酒股價以人民幣75.6元（約新台幣333元）低開，下跌6.77%。

輿論指出，這對一家企業傷害極大，亦有輿論懷疑是商業競爭的惡意陷害。