民進黨譴責陸介選 對兩岸關係沒有幫助

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民進黨發言人張志豪也表示，台商過去對中國經濟的貢獻有目共睹，卻被中共當作是施壓表態的工具。這樣粗暴蠻橫的介選手段，對兩岸關係不會有任何幫助。而國民黨對中共不敢譴責，卻甘當「獨裁者幫凶」，甚至繼續配合中共操作「戰爭論」認知作戰、在立法院提案刪除國防預算、批評美方介入選舉等，民進黨也予強力譴責。

民進黨主席賴清德昨天也在出席輔選活動時強調，期許中國政府能瞭解到，台商是台灣的資產，過去台商對中國的經濟貢獻甚大，不要因為選舉一到，即採取手段逼台商表態，在此情況下，台灣的政府與人民都應該支持台灣企業。

張志豪表示，台商一直對中國的經濟發展有所貢獻。但中共卻動輒將台商當作是政治施壓、或對台介選的籌碼。公然用查稅等理由，意圖製造「寒蟬效應」逼台商表態，甚至公然介入台灣民主選舉，民進黨表達強烈的遺憾。

張志豪認為，中共種種對台蠻橫施壓、分化台灣社會的做法，無疑再次凸顯中共就是破壞兩岸關係和平穩定的「麻煩製造者」，與干擾台灣民主社會正常運作的「民主破壞者」。但國民黨不但對此無動於衷，甚至還在操作「戰爭與和平選擇」的謬誤言論，配合中共進行認知作戰，顯示國民黨不僅不是自己口中的「台商好朋友」，更已淪落為「獨裁者幫凶」。

張志豪說，中共的鴨霸行徑再次證明，民進黨站穩「四個堅持」守護民主自由、推動「四大支柱」強化經濟安全的正確性。民進黨再次呼籲，中共莫再野蠻打壓台商、對台介選；國民黨也不該再繼續「裝睡」，並應立即停止配合中共「戰爭論」的拙劣表演，這些都不會得到台灣人民的絲毫認同。