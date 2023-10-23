2年漲逾5成 台中「這重劃區」被視為建商戰場

受剛性需求強、市場面支撐帶動，台中市14期重劃區房價仍上揚，單價近來已站上7字頭，更是建商插旗重要區段，除豐邑建設推出超大案「太原YES」，陸府、雙橡園、順天、精銳等建商陸續推案；首度進軍台中的天鉅建設鎖定敦和段置產核心，推出「天鉅之翼」，強調挑戰該區樓地板價。 14期重劃區地段規畫完整，且為40年來中台灣占地最廣的重劃區，再加上巨蛋、百貨業將進駐等利多，近2年實價登錄房價從4字頭往上跳至6字頭，精銳建設推的最新預售案「THE 精銳」更出現7字頭成交價，在PTT引發網友討論該價格是否為「房價天花板」？ 看好14期未來發展性，豐邑推出基地面積6200坪的「太原YES」，產品主打2＋1房25至27坪、3房34至39坪、4房44坪，總戶數818戶，強調正對開發中的「台中市立綜合醫院」，附近還有文英溪東圖書館、太和市場用地複合商場BOT案及國中小開發案。 豐邑機構總經理邱崇喆說，該案基地面對百億市醫特區的未來醫療便利性，且距離台74線與國道1號、3號、6號都方便，周邊更有樹孝、東山及軍功、精武商圈，匯聚醫療、交通、教育、公園、運動、商圈的環境優勢；公設引進人文茶屋、閱覽室、溜冰場、籃球場等設施，已購客以醫師、北屯及太平在地客為主。 首度在台中推案的天鉅建設推出純2房產品，打出「含車位1438萬起」，挑戰14期樓地板價格，天鉅建設銷售副總經理曾景烽指出，該案基地位於德和一街，規畫為地下2層、地上10樓建築，總戶數39戶，相較於周邊的高總價產品，盼藉由價格優勢吸引想買好房子的人。 曾景烽說，14期為低密度、高綠覆規畫，「天鉅之翼」正對名校衛道中學，且周邊生活機能完整，目前已購客約有3成為中科科技菁英。 新業建設在14期推出的「大塊藏硯」銷售近5成，創辦人穆椿松說，14期重劃區品牌建商多，堪稱一線建商的戰場，想吸引消費者上門，除了產品要物超所值，服務夠不夠也是重點。