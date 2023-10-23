收入淪最慘醫師 兒科醫喊6難處：客源探低

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【中時新聞網 王嘉慶】台灣生育率持續下滑，「市場萎縮」的副作用之一，連小兒科醫師都越來越少。根據衛福部統計，專科醫師核准給證人數，兒科在過去5年間，從135人降至126人。小兒科醫師巫漢盟PO文，坦言「小兒科醫師的確需要面對許多難處」。

巫漢盟指出，兒科跟成人科別最明顯不同，包括小朋友（或小嬰兒）無法主動進入診間，很多年紀大一點的孩子，都以為來看醫生就是要打針，「光等進診間就得花些時間」。

小朋友也無法主動表達自己哪裡不舒服，就算透過家屬解釋病程，內容也未必清楚，遇到小朋友在一旁哭鬧，醫師還得找空檔說明。另外做檢查時，病人常無法配合，單純理學檢查可能百般扭動甚至哭鬧，若進一步篩檢、抽血，時間和人力就這麼消耗掉了。

其他如兒科健保給付沒比其他科別多，想靠衝量增加收入，經常無法如願，因看診速度受到上述狀況影響，導致收入一直在各科別醫生裡敬陪末座，「最重要的是台灣出生率來到史上最低，客源持續探低」。

不過，巫漢盟強調，身為小兒科醫師還是有快樂的地方，例如看見孩子的萌樣，或病患恢復健康的笑容，都讓人感到窩心。他呼籲家長「想找到適合寶寶的小兒科醫師可能會越來越困難，請大家好好對待孩子的小兒科醫生」。