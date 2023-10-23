台鐵將轉型為國營公司 杜微向員工信心喊話

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台鐵明年轉型為國營公司，並於元旦掛牌。為向員工信心喊話，台鐵局長杜微今天先到宜蘭運務段說明未來轉型後公司的營運方針及員工權益，並聽取基層意見。

面對台鐵明年轉型為國營公司的相關問題，台鐵從今天起到30日先後在各地舉辦8場員工說明會，並由杜微親自向員工信心喊話，今天首站來到宜蘭運務段。

杜微在簡報中表示，轉型為公司化的理由除了要強化任務編組、提升位階不足，更重要的是提升營運安全；過去台鐵在的安全管理上不是沒有做，而是在推動方面的進度不如預期。

他說，目前台鐵組織中的營運安全處不好施展，原因是沒有手腳，未來將在相關單位增設安全科，強化直屬關係執行。

杜微指出，台鐵既有的新台幣1700億元債務未來將歸零，轉由相關基金負責償債，原台鐵高價資產也將全數留給台鐵公司。台鐵公司化後3年可望損益兩平，預計5年後可賺錢。此外，轉調台鐵公司人員的陞遷、薪資、退休、遣撫與卹等，會給予維持，請員工們放心。

宜蘭運務段員工表示，公司化之後，宜蘭運務段將裁撤，原有科室將被分拆、整併到花蓮運務段或是台北運務段等單位，原本在宜蘭工作的員工將面臨跨區工作，宜蘭對外相關業務屆時也恐將延誤，未來工作分配也都尚未協商，主管屆時恐無所適從。

杜微說明，將盡速針對相關問題擬定解決方案，確定以後再向基層說明與溝通。