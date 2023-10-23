台南應用科大「2023TUT藝術季」展現滿溢的生命能量

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台南應用科技大學歡慶創校59周年，於民國112年10月23日至10月28日推出「2023 TUT藝術季」系列活動，並以磅礡熱鬧的打擊樂及搖滾樂團熱血嗓音讓藝術季開幕增添不少青春氛圍。

今年是該校第二次辦理藝術季活動，此次以「後疫情的生命能量」為主題，由該校美術、音樂、舞蹈及流行音樂等四系共同籌畫，推出多種藝文演出、展覽、工作營、比賽、踩街遊行以及藝術手作體驗等活動。各類型作品透過結合南應大校園環境，感受視覺、聽覺、觸覺與自然揉合的美麗，刺激後疫情時代的民眾對於生活環境有更細膩的感受及想像。

此次藝術季力邀台灣國寶級漫畫大師敖幼祥於該校藝術中心展出「敖幼祥藝術展 長篇漫畫的設計與製作」並分享漫畫創作的經驗與過程。此外，「水彩巨匠青年工作營」亦邀請中華民國水彩藝術協會副理事長劉佳琪博士與陳俊華藝術家透過流暢瀟灑的水彩氣韻，運用彩筆渲染迷人的浮光掠影，親自教授水彩技法，帶領民眾盡情感受流變的時空景象。10月28日校慶當天於戶外空間特別規劃「YO藝思」文創市集，其中包含在校生的文創商品、手作教學、人像速寫體驗，邀請社區民眾以簡單生活化的方式感受南應大滿滿的藝文能量。

另外，藝術學院更於11月1日邀請榮獲德國授予”功勳十字勳章”的南韓國家藝術學院院士Hae Won Chang教授蒞臨該校，進行「21世紀南韓音樂教學法」座談會及「加布里埃爾·皮爾納璀燦的鋼琴世界」講座，與台灣音樂人士分享南韓K-Classic教育領域的最新動態。

藝術學院楊蕙祺院長表示，「藝術的美感存在我們身處的環境和人之間，透過聽覺和視覺來感知藝術的真善美。台南應用科技大學藝術學院四個系，透過藝術季將平日的學習成果，在不同形態的展演和活動中，展現出師生豐沛的藝術能量。」

「2023 TUT藝術季」於10月23日正式開幕，並推出為期一周共44檔演出、3場展覽、2場工作坊及3場全國性比賽等活動，於台南應用科技大學校園精采呈現。將帶給觀者絕妙的藝術饗宴，打破藝術殿堂化思維，貼近民眾，回饋社會正面能量。活動詳情請至「台南應用科技大學藝術學院」網頁閱覽 https://artscollege.tut.edu.tw/。