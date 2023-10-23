夫出資建屋贈妻 應申報繳納契稅

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張先生在自己土地上以妻子名義興建房屋，房子蓋好沒多久，就收到地方稅務局公文，提醒要申報繳納契稅，他很疑惑，配偶之間贈與財產應該免稅，為什麼要繳契稅？對此，地方稅務局表示，配偶間相互贈與財產不需課徵贈與稅，贈與土地也可以申請不課徵土地增值稅，但房屋部分契稅條例並無免稅規定，若房屋建造的費用均是自己出資，而最後卻登記為配偶所有，表示這是受贈的房屋，應該要申報繳納契稅。

地方稅局說明，張先生將自己出資的新房屋登記在配偶名下，而新房屋是由張先生與營造廠簽訂房屋興建合約，所有建材的購買及支付營造廠的資金等，也是由張先生支付，則該屋之移轉實質上是贈與行為。依據契稅條例第12條規定，房屋在建造完成前，因買賣、交換、贈與，以承受人為建造執照原始起造人或中途變更起造人名義，並取得使用執照者，按照實質課稅原則，應在建管機關核發使用執照之日起60天內，填具契稅申報書，連同相關證件，申報繳納契稅。

若未在規定期限內申報契稅者，每超過3天，會加徵應納稅額1％的怠報金，最高以應納稅額且不超過新台幣1萬5,000元為限；又如有匿報或短報情形，經稽徵機關查獲或經人舉發查明屬實者，除要補繳稅額，還要加處應納稅額1倍至3倍罰鍰。