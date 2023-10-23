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誠品重回北高雄 規劃南台灣最大兒童書區

誠品生活重回北高雄，規劃南台灣最大兒童書區。圖／陳建宇
誠品生活重回北高雄，規劃南台灣最大兒童書區。圖／陳建宇

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誠品重回北高雄展店進駐義享時尚廣場，規劃南台灣最大的兒童書區，也特別推出0到5歲學齡前閱讀專區及專業選書服務，協助孩子閱讀啟蒙。期待成為「一座大人小孩的實踐基地」。另外誠品生活也進駐義享時尚廣場，擁有包括人氣甜點品牌「先生せんせい（sensei）手作千層」等知名生活品牌。誠品也將於28日在義享店舉行「書店24小時閱讀不打烊」活動。

自從北高雄社區型百貨悦誠廣場熄燈後，誠品也短暫退出北高雄市場，不過近日重回北高雄展店，進駐義享時尚廣場3樓。書店部份最大的特色就是規劃該品牌在南台灣最大的兒童書區，誠品生活公共事務處品牌公關部資深副理蘇靖婷表示，期待兒童書區成為「一座大人小孩的實踐基地」，11月起還有親子說故事、兒童主題策展等活動輪番登場，陪伴一家大小享受溫馨親子閱讀時光。

而在誠品生活部分，除了誠品自營的expo SELECT之外，也找來超人氣甜點品牌「先生せんせい（sensei）手作千層」、泰國特色配飾、香氛及風格選品「絹花川」、「BOBO PEACH」、「婕妮雅JENNYA」等。

而誠品義享店也將在28日舉行「書店24小時閱讀不打烊」活動，邀請小朋友最愛的故事角色「怪傑佐羅力」現場巡演互動、國際級兒童繪本作家陳致元新書分享、力學益智玩教具體驗、黑膠音樂沙龍、晨間療癒手作等多場活動輪番登場。

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