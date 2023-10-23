海豚現身墾丁狀況差 海保署救援白忙一場

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民眾日前在屏東墾丁南灣到後壁湖間的海域發現1隻體長約130公分的幼年海豚，因體型小與活動力不佳，海保署於22日動員35人展開救援，但經過整日觀測後仍未發現海豚蹤跡。海保署今（23）日呼籲，民眾若發現海豚蹤跡，請勿在沒有專業指導下任意對動物做處置，請盡快通報海巡「118」專線，才能讓專業團隊前往救援。

10月21日下午，海保救援網（MARN）接獲民眾通報，墾丁後壁湖漁港（星砂灣）附近發現海豚蹤跡，屏東保育站人員立即聯繫後壁湖安檢所前往現場查看，未發現海豚。

隨後在下午4時左右，後壁湖遊艇業者通報海豚出現在港內徘徊游走，為保護海豚安全，海保署立刻通知墾管處、屏東縣政府動保科，動保科立即聯繫海漁所，也請相關單位於業者群組周知，船隻及人員，注意海豚動向，勿追逐、衝撞或騷擾。

由於發現的海豚為幼體，救援團隊從傍晚持續監控牠的狀況直到晚上，發現個體狀況不佳，決定採取救援措施，但當時已天黑不適合救援，經救援團隊評估後，決定於22日上午展開救援行動

海保署說明，22日上午動員成功大學鯨豚中心、獸醫團隊、海巡署南部分署第六岸巡隊、後壁湖安檢所、屏東縣政府、墾丁國家公園管理處及威鯨救難協會等單位至現場協助救援，動員人數共35人。但現場人員於墾丁後壁湖漁港及鄰近海域觀測後，直至傍晚仍未發現海豚蹤跡，因此決定暫緩救援行動。

海保署表示，雖然這次救援行動未果，但後續仍會協請海巡人員持續監測海豚的蹤跡，並派人加強對鄰近海域的遊客進行保育宣導，倘若前往墾丁地區旅遊的民眾、在地水上遊憩業者及作業漁民有發現海豚的蹤跡，請立即通報所在縣市海洋保育主管單位。