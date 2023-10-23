左營高鐵科技之心公辦都更案高雄場招商 成立廉政平臺

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「左營高鐵科技之心公辦都更案」繼上周台北招商說明會後，23日在高雄舉辦招商說明會暨廉政平台成立大會，此一公辦都更案今年10月5日正式公告徵求實施者，明年2月21日截止投標，預計於113年初選出最優申請人及完成簽約作業，預估開發量體約70,000坪、引進約175億元資金。

高雄副市長林欽榮23日表示，高雄市政府持續建構優質投資環境、布建高科技產業園區等，積極進行招商引資，帶動國內外知名半導體或科技產業紛紛進駐楠梓、岡山等產業園區，如台積電日前宣布於高雄楠梓投資二奈米先進製程廠，預計於2025年開始量產，高雄地區將成為全球重要的半導體供應鏈中心。

此外，中央也將於高雄成立IC設計中心，建構完整產業聚落，林欽榮指出，本案緊鄰三鐵共構左營站，具有交通區位優勢，預計規劃企業總部等級的A級商辦大樓、會議空間、商業設施及景觀住宅等多元機能，將左營高鐵站區成功打造為北高雄重要商業中心門戶，串聯周圍產業園區形塑商業辦公聚落，預估開發量體約70,000坪、引進約175億元資金，備標期共4個月，預計於113年初選出最優申請人及完成簽約作業。

高雄財政局長陳勇勝表示，本案位於南部高科技S廊帶中樞，未來將引入完整半導體及IC設計科技產業鏈，並吸引上下游紛紛於周邊地區進駐設點，高雄左楠地區由中央及地方同步投入百億交通建設，經由短中長期完善交通計畫建構產業運輸廊帶。

他說，本案更具備TOD三鐵共站優勢，站前商辦空間符合外商租賃需求，在科技產業聚落逐漸成形、交通路網逐步到位的發展下，本案具備辦公市場發展潛力，將為高雄打造科技入口門戶。

招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信表示，全台TOD軌道經濟持續發燒，高鐵串聯北中南科學、產業園區及商業活動，站前區土地已成為熱門投資標的，

仲量聯行去年和今年協助投資人成功取得「台北車站特定專用區E1E2廓公辦都更案」、「高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案」、「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區（二）開發經營案」及「桃園市中壢區青平段25、26號等2筆土地設定地上權案」等4案高鐵站前區域興建開發案，共計引進高鐵軌道建設周邊民間總投資金額逾600億元。

侯文信說，今年期以招商顧問的角色協助高雄市政府辦理「左營高鐵科技之心公辦都市更新案」招商，再次引領TOD軌道經濟，開創高雄指標門戶新風貌。

侯文信指出，近幾年投資人對各高鐵車站特定區開發商機頗具信心，預期在高雄市政府產業政策推動及交通建設陸續完成後，該區將會形塑出高鐵車站特定區成為地區商務中心的城市新風貌。