馬來西亞公布2024年財政預算案 資誠分析兩亮點

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馬來西亞近期公布2024財政預算案，內容涵蓋稅務政策、減碳目標及獎勵政策、產業轉型目標（主要側重於低碳經濟轉型）、對吸引外資及扶助中小企業的行動方案及就業促進政策等。對2024年經濟表現樂觀，目標成長率約介於4％～5％。

資誠聯合會計師事務所印度及東協稅務諮詢業務主持會計師鮑敦川表示，對考慮布局大馬甚至整個南向國家的台灣企業而言，該預算案中有兩大亮點值得注意。

其一，馬來西亞檳城，包括峇六拜和居林等高科技工業區，是科技及電子產業聚落最成熟及完整的區域，且為主要華裔聚落，理論上，是台資科技及電子供應鏈布局的首選。然經多年發展，該區域已過分飽和，制約了外資擴大投資落戶，2024財政預算案中，提案在霹靂州北部的Kerian進行新的工業區開發，使北部科技及電子聚落的發展空間能進一步擴充，該地區能否成為台資企業的新選項，值得注意。

第二則是取代區域中心（Principal Hub）獎勵政策的「全球服務中心（Global Service Hub, GSH）」獎勵政策。該政策目標在於創造高附加價值工作，強化馬來西亞作為區域運籌中心的競爭力。

具體來說，申請企業從事區域業務管理、戰略及發展規劃，並同時從事戰略服務、商業服務、共享外包服務及其他服務等四項服務中的任兩種業務，大馬政府將按其全年運營支出、高附加價值全職員工、與本地高等教育機構及技術培訓機構合作、ESG評比等面向，就該企業服務及貿易收入減按5％～10％課徵公司所得稅，其效期為五年，得申請延長適用五年，即最高優惠涵蓋期間長達十年。

此外，該公司中非馬來西亞公民的高階管理層且高薪者（限三名），可連續三年減按15％繳納個人所得稅，這對總部派遣的高管也非常有誘因。

鮑敦川指出，馬來西亞在南向國家中有多元種族、英語系法治、高教育背景及華人文化連結等特點，其人力資源確實很適合補強台資企業南向人才的不足，成為對印度東協國家投資與商務布局的輻射跳板，而其人才與運營成本，相對新加坡又有高CP值，是非常適合作為南向運籌總部的地點之一。

GSH獎勵政策的出台後，企業對投資馬來西亞可有更多面向的思考，不過，鮑敦川也提醒，在近期國際稅改趨勢下，各國對於其他國家透過優惠政策吸引投資的做法也有反制，諸如台灣已施行的受控外國公司制度，或目前熱議中的兩支柱方案等，對於GSH在集團層級的總體稅負效果都可能有影響，仍應全面進行檢視分析。

鮑敦川表示，2024年財政預算案揭示了馬來西亞新年度的重要政策方針，並宣告許多具體的政策措施，建議有意赴大馬布局的企業，或透過大馬運籌南向的企業，可持續關注該預算案及後續立法的相關發展。