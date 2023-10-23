拉回找買點 專家曝這2檔本益比1字頭AI股 趁恐慌撿便宜

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【旺得富理財網 王順泉】美國10年期公債殖利率狂飆，上週一度突破5%大關，為2007年7月以來16年首見，衝擊全球股債市場，美股上週連4黑，台股今天早盤也跳空下跌。大華國際投顧分析師阮蕙慈表示，上週五指數拉出長下影線，美債殖利率噴出是短期現象，美國聯準會即使再升息也是早已知道的事，台股複合底「拉回要找買點」。

阮蕙慈表示，債券殖利率到末端都會非常劇烈，短期衝得很快，因為市場情緒來到極端，就像股票在高點或低點時一樣，情緒一面倒，但這都是短期現象。美元兌台幣也是相對高點，很多人現在看33、甚至有人喊到35，時間拉長來看也是一樣，兩三年前台幣升到27多，很多人喊25、26，現在市場看台幣卻是看貶不看升。

美國CPI去年升到8%以上之後一路向下，目前3.69%，其實已經下降很多了，明年第1~2季扣抵高基期5%多，未來2%應該看得到，因此，近期的債券殖利率、升息利空都不能算利空。

摩爾投顧分析師江國中表示，近期美股回檔跌幅不輕，台股跟著拉回，是否能展現抗跌力道，關鍵就在護國神山台積電。台積電上週四法說釋出好消息，毛利率營益率雙升，其中最大亮點，除了AI持續看好外，另一個就是衰退已久的「消費性電子產業」將好轉。

江國中表示，上週大部分AI概念股依然弱勢，高基期的廣達、台耀、勤誠等出現補跌效應。但歷經大跌之後，目前不少AI股本益比已來到低檔，例如緯創波段跌幅45%，本益比剩約16倍，外資開始吃貨；本益比跌到剩10倍的欣興，年線具強力支撐，出現跌不下去的訊號。

江國中表示，明年開始，AI獲利將正式進入高成長，現在跌到本益比15倍以下的個股，就是AI股撿便宜的良機。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。