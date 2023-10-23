當代藝術界新星：臺灣藝術家簡君嫄榮獲佛羅倫斯雙年展纖維藝術銅牌獎

「第十四屆佛羅倫斯國際當代藝術雙年展」（Florence Biennale）在義大利佛羅倫斯的巴索城堡（Fortezza da Basso）盛大舉行頒獎典禮，備受全球藝術界矚目。臺灣藝術家簡君嫄在眾多優秀藝術家中傑出脫穎，榮獲國際羅倫佐（Lorenzo IL Magnifico）纖維藝術類銅牌獎，這項殊榮也得到了台灣文化部和國藝會的熱烈祝賀。

佛羅倫斯雙年展以和平與寬容為指導，一直秉持著「透過藝術進行人民之間的對話」的核心原則，成為當代藝術獨立、自由和創新的重要平台。這項藝術盛事被譽為「義大利三大藝術展」之一，與威尼斯雙年展和米蘭三年展並肩而立，並成為聯合國「文明之間的對話」計畫的合作夥伴。自1997年創辦以來，每兩年舉辦一次。佛羅倫斯雙年展匯聚了來自全球100多個國家的近千名藝術家，並由國際評審團評選優秀作品，頒發「宏偉洛倫佐獎」(Lorenzo award)，這也讓每一屆成為當代藝術的一個重要里程碑。

來自臺灣的藝術家C JEAN簡君嫄以創作的「Moment」進行角逐，作品以曇花為靈感，表達了萬物的變化和人生的無常。她使用天然草木、雙宮綢、素皺緞，並邀請喜爾坊手作藝術的謝秀華染師協助染色的部分，以繁複的萃取過程，從大自然中的礦物與植物的根、莖、果實、果皮、花、葉等中提取出色素作為染料，採縫、紥、綁、提浸等防染技術，控制染液滲透的效果，再以定位染與多色分版組裝的概念，設計成曇花在花苞階段柔和自然的色彩，呈現傳統工藝與永續的價值。作品希望提醒人們生命短暫，但也有其獨特之處，促使人們深思生命的真諦。她的作品在頒獎典禮上獲得大會主席Piero Celona和知名雕塑家兼評審Mario Pachioli的高度讚譽。

此次獲得銅牌獎並非簡君嫄首次參與佛羅倫斯雙年展，她早在2019年以「Break」作品透過冰川融退的概念講述自然議題，在藝術概念、布料開發與技術工藝上獲頒羅倫佐（Lorenzo IL Magnifico）纖維藝術類銅牌獎的肯定，與來自比利時和日本的藝術家並列前三，彰顯了她的藝術實力和創造力。

第十四屆佛羅倫斯雙年展的主題為「I Am You」，突出探討個體和集體認同的概念。這一主題鼓勵藝術家和設計師深入探討認同，推動相互理解和文化交流，強調共通性而非差異，促進和諧、和平和人類的提升。

佛羅倫斯雙年展的頒獎典禮是一個充滿藝術和文化交流的盛會，此次臺灣藝術家共有五位參展，除了簡君嫄獲獎以外，攝影藝術家周有煦也憑藉作品『Essere』獲得評審肯定獎，簡君嫄的獲獎無疑為臺灣藝術家在國際舞台上的存在和聲望增添了亮麗的一筆。她的作品融合了傳統和當代元素，通過細膩的纖維藝術工藝表達了深刻的情感和思想，這些元素吸引了評審和觀眾的目光。

這次獲獎是她藝術生涯中的一個重要里程碑，而這些臺灣藝術家的集體成就體現也持續讓臺灣在國際藝術殿堂上留下位置。我們期待未來看到更多台灣藝術家在國際藝術舞台上取得成功，繼續展現他們獨特的藝術視野。