富邦金控連續13年榮獲The Asset ESG Corporate Awards

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國際知名財經媒體《The Asset（財資雜誌）》日前公布The Asset ESG Corporate Awards 2023獲獎名單，富邦金控已連續13年獲獎，今年再度榮獲「最佳ESG企業白金獎（Platinum Award）」，顯見富邦金控長期落實企業永續經營的理念與成果備受肯定。子公司台北富邦銀行致力落實金融平權，以友善金融專案獲頒「最佳多元化與包容性獎（Best Initiative in Diversity and Inclusion）」。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2015年起積極推動永續經營，連年獲得國際肯定，成果有目共睹，近年來更積極參與國際永續倡議，為RE100會員，承諾至2040年海內外全營運據點百分之百使用綠電，並通過科學基礎減碳目標（SBT）審查，在投融資部位減碳目標設定覆蓋率逾五成，為亞洲覆蓋率最高的金融機構，並於2023年加入自然相關財務揭露（The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures,TNFD），導入TNFD架構，積極展現全速奔向綠色的決心。

富邦金控2021年提出「Run For GreenTM」ESG倡議計劃，持續於金融、非金融面發揮企業影響力。2023上半年綠色金融成果已達2.5兆元，並將投資／承保脫碳策略納入永續金融政策；在氣候風險評估上，富邦金控領先國內金融業，自2021年起連續三年發佈TCFD報告書，子公司台北富邦銀行、富邦產險亦各自於2023年發佈該公司首本TCFD報告書，其中，富邦金控及台北富邦銀行之TCFD報告書更獲得BSI Level 5＋：Excellence 最高等級殊榮。富邦金控及子公司將持續透過精進氣候變遷風險管理，提高價值鏈氣候韌性，積極向2050淨零減碳邁進。

在非金融面，富邦金控持續響應聯合國「Sports for Climate Action 運動拯救氣候倡議行動」，將綠色循環概念導入賽事行銷，領跑體育賽事綠色轉型。並攜手長期贊助之四大馬拉松及各縣市政府，以「生態復育」為核心理念，為台灣造林減碳，計劃於2025年替台灣種下10萬棵樹，至今年7月已超前達標完成。富邦金控將秉持初心，為善待地球而動，持續精進永續經營表現，引導企業與社會大眾改變思維，共同朝向低碳生活邁進，成就台灣「新淨零」。