《金融》谷月涵：FED最可能明年Q4降息、台股比較保守

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【時報記者任珮云台北報導】有台灣先生之稱的谷月涵，今在寬量國際2023年第4季全球資本市場展望說明會上表示，隨著美國經濟衰退(Recession)的風險升溫，公債市場的吸引力逐漸增溫。今年FED還有一次升息的機會，應該也就是這波升息循環的最後一次，至於降息的預估，最早可能是明年中，但最可能是在明年第四季，因經濟數據反應衰退和實際情況會有一段落差。以過去的經驗，只要美國公債發生殖利率倒掛，之後百分之百會發生經濟衰退。

同時，谷月涵也認為，美股這波的多頭會在美國大選前就提前結束，不會等到選後，所謂「選舉行情」不是百分百都會有。至於明年台股的展望方面？他說，總統大選行情通常會在選前發酵，AI對個別毛利率影響很多已經提早反應，預估會再修正，因此要再繼續往上衝比較困難，對於明年台股看法，「確實會比較保守」。

谷月涵表示，很多人認為利率倒掛的趨勢「預告」經濟不景氣，但我主張是利率倒掛「造成」經濟不景氣，因為利率倒掛的時間夠久，會將資金鎖住。不單是銀行借短期資金投資長期，包括保險公司、避險基金、私募基金等都是要借短期投資長期，利率倒時間太久，投資動能會停住。

谷月涵認為，明年美國發生經濟衰退的機率非常高，原因包括：一、先前政府提撥企業因應疫情的資金已經用得差不多；二、AI行情也出現疲態；三、大部美國企業明年舉債，會明顯感受到高利率的痛，屆時會壓縮企業的獲利。

谷月涵認為，目前是債優於股。美國51兆美元的債券市場正與46兆美元美國股票市場競爭，20年期美債已從20220年3月的峰值下跌了近50%，當整體流動性條件顯示上升或下降時，因差價太大加上市場規模大，會有一定資金從股票市場流向債券，「對股票市場會帶來一些阻力」。

谷月涵說，歷史經驗顯示，美國公債利率倒掛18~24個月之後，就會有一個經濟不景氣的狀況，主要是因為銀行把利率鎖定不願做長期投資，經濟就會慢下來，這也意味股票市場也會受到此衝擊。