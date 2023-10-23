遠航大樓遭拆除 前董座張綱維千字文抗議

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臺北地方法院今（23）日強制執行拆除遠航辦公大樓，臺北站依法代履行拆除作業。對此，遠航前董事長張綱維發千字文抗議，遠航員工自救會在現場發起守護家園陳抗活動。

交通部表示，遠航承租臺北國際航空站土地之使用合約於109年3月31日到期，但土地一直未清空歸還，臺北站訴請拆屋還地，法院111年判決確定，遠航應將遠航辦公大樓拆除，並將占用之土地返還臺北站。因遠航未在法院要求期限前完成相關作業，臺北站報請法院強制執行，法院通知將於本月23日執行，臺北站依據法院通知，配合辦理相關作業。

但遠航認為，民航局未待行政法院再審程序結束，即拆除遠航總部形同毀屍滅跡，掩飾民航局於109年1月31日知法犯法，欲置遠航於死地的違法事實。

張綱維指出，他犯的最大錯誤，是讓一個未經授權的人，說了一句「飛到今天」的預測之言，他願意承擔，被處分、賠償，接受輔導等，但這些過錯，罪不至死。身為遠航的大家長，他要站在第一線，捍衛遠航，苦求政府給一條活路，給員工一口飯吃。

遠航今天公布在行政訴訟過程中，取得交通部109年1月6日函民航局公文中提出七項質疑，內容就108年12月12日上午遠航雖表示暫停營運，但當日下午遠航即在交通部召開的會議中作復飛、恢復營運的意見，且遠航班機仍在營運中，何以當天民航局即認定遠航停業而予處分？

函文中交通部要求民航局解釋，遠航表達的是暫停航線而非停業，民航局何以未依民航法給予遠航限期改善的機會，即以民航法中無預警停業罰責報交通部對遠航撤照、撤銷航線與航權？

事實上，民航局在109年1月13日回覆交通部的公文中亦明確表示，有關遠航公司罰鍰300萬元，將待交通部核准撤銷遠航證照、航線與航權後一併裁罰。