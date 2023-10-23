蔡英文：中東歐投資基金強化台立經貿關係

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總統蔡英文今天中午在總統府設宴招待立陶宛國會議長希米利特訪團一行，她說，面對地緣政治的改變，台灣持續運用中東歐投資基金，來深化和立陶宛的經貿關係。

蔡英文致詞表示，希米利特是首位訪問台灣的立陶宛現任國會議長，除了將在立法院發表演說，也會在金融科技論壇開幕致詞，期盼訪賓提供寶貴建言，促進立陶宛與台灣的合作關係。

蔡英文表示，這幾年來台灣與立陶宛有許多實質關係進展，像是完成互設代表處，積極拓展雷射產業以及生物科技等領域合作，並且協助立陶宛建構半導體產業的能量，成為和台灣緊密關係合作夥伴，讓雙方產業有更多交流機會。

她說，面對地緣政治的改變，台灣也持續運用中東歐投資基金，來深化與立陶宛的經貿關係。立陶宛今年7月提出印太戰略報告，當中提到，立陶宛正尋求加強與台灣的務實合作關係；她要感謝立陶宛對台灣的重視與支持，也要特別謝謝希米利特及立陶宛政府多次公開支持台灣的國際參與，展現對民主夥伴的堅定相挺。

蔡英文指出，台灣與立陶宛是彼此熟悉的朋友，除了共享民主價值，立陶宛的巧克力、氣泡水、啤酒等產品，在台灣都很受歡迎，前陣子她也觀賞立陶宛籃球隊在台灣的比賽。她相信台灣與立陶宛相互信任以及共同努力，一定能夠強化彼此的經濟韌性，持續深化夥伴關係，一起為全球的繁榮和平盡一份心力。