PChome購物「1111激殺戰」23日登場 全站狂撒千萬回饋 號召會員搶先購

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PChome 24h購物宣布，23日起率先登場「1111激殺戰」，集結百大品牌、超過500萬件商品，全站狂撒千萬回饋，祭出「天天簽到領 P幣」、「天降紅包雨」、「APP限定39元起超殺即享券」、「10月底前聯名卡最高享30％回饋」、「揪團PK戰，瓜分200萬總獎金」等海量利多，號召會員搶先享受折上折的有感促惠，為狂熱的雙11購物節揭開序幕。

電商年度盛事雙11到來，買氣已見增溫態勢！PChome 24h購物站上10月百貨周年慶檔期近兩周（10／3~10／16）的買氣相較上個月雙位數成長，進一步分析，在通訊部份Apple iPhone和Google Pixel的業績皆展現亮眼的雙位數增長，家電品類像是食物調理機月成長55％、洗碗機月成長30％。

在百貨品類，行李箱出現月增近9成的強勁成長，美妝部份如彩妝有7成的增長、醫美有近3成的成長，另外運動保健食品有突破5成的月增率。

PChome 24h購物在今年雙11不只針對全品類商品加深折扣力道，挑戰PChome 24h購物平台年度最低價，也持續加速優化使用者介面改版，積極升級移動端的用戶體驗，9月再展開異業結盟，攜手中華電信開通「Hami Point點數折抵方案，提供更貼近消費者需求的新服務。

此外，在最大規模促銷的雙11檔期中，PChome 24h購物也積極布局物流配送，搶先備戰，即日起攜手7-ELEVEN推出「大材積取貨服務」，此次開放的超商大材積取貨服務更是首家搶先上線的大型綜合電商業者，提供消費者更彈性便捷的收貨選擇，為物流最後一哩路服務再添生力軍。

今年PChome 24h購物於雙11檔期特別邀請中信兄弟啦啦隊PassionSisters擔任「雙11揪團PK戰」活動大使，由短今、曼容、林可和君白組成「短今隊」，另一隊「凱蒂隊」則是由妮可、凱蒂、畇二以及波波組成，力邀會員一同加入戰局，兩隊總金額合計達標，消費最高前1,000名可得最高個人累計消費金額2％現金積點，獲勝隊伍中有機會再抽111現金積點（共1,250名），個人消費累計最高者可再獲13％現金積點。

「雙11揪團PK戰」更要善用信用卡及行動支付，PChome 24h購物於31日前提供Pi 拍錢包綁玉山 Pi 卡最高回饋5％、星展PChome聯名卡最高享30％回饋；使用全盈＋Pay支付單筆滿2,000元最高送11％回饋，單筆全額支付滿1,010元，登記再贈全家中美式乙杯。全站優惠層層疊加，參加「雙11揪團PK戰」活動並於結帳時刷星展PChome聯名卡，最高回饋更上看48％。

年底最大盛典雙11備受消費者期待，PChome 24h購物今年狂撒千萬回饋，結盟百大品牌天天祭出超級品牌日、品類日，包含23日 logitech G 超品日最高回饋31％、24日居家品類日狂領折價券，最高折1,500、10／25 LG LINE購物滿萬送10％等。

暖身慶期間，PChome 24h購物「天降紅包雨」將於每周一、三、六的11：00以及21：00準點開搶紅包，狂撒最高11％回饋。消費者大肆採購、搶紅包的同時還能「天天簽到送 P幣」，APP再加碼推出「超殺即享券」的限時搶購活動，包含麥當勞早餐組39元週末限量搶，麥當勞午茶組39元下午限量搶，早餐、下午茶通通銅板價。