外資賣超136億 台股探底 短期特色聚焦它

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外資賣超136億 三大法人10/23賣超台股185億元

外資等三大法人周一（10/23）合計賣超台股185.66億元。包括外資與陸資賣超136.75億元；投信法人買超3.29億元；自營商自行買賣部分係賣超13.45億元，避險部分係賣超38.75億元，合計單日賣超52.2億元。

業內人士指出，盤面上的短多資金，近期多在中小型股及低價股上著墨，唯因市場味濃厚，股性相對投機，使整體市場的追價意願相對薄弱。

目前看起來，前波盤中創下的低點，包括9/22的16,202點、9/27的16,212點與10/4的16,203點等，仍有再被測試可能。不過，上市櫃企業的Q3財報與10月營收將陸續曝光，在新台幣大幅貶值的匯兌收益相對豐厚下，大盤回歸基本面行情的後市，不必過分看淡。

業內人士表示，美國Fed緊守高利率政策，可能延燒至明年上半年，而以巴戰事與俄烏戰爭變數也待觀察，加上中美科技戰打得如火如荼，使美股為首的國際股市，短期上檔空間相對承壓，對台股而言，短多自然也受壓抑，但政策面不偏空，近期盤勢發展將未脫「指數放兩旁，個股擺中間」特色，包括轉機、低價、小股本等相關股票，值得追蹤。

（工商時報 數位編輯）

電子股軟腳 台股收跌189點指數創近5個月低點

美國公債殖利率攀升，加上電動車大廠特斯拉（Tesla）財報公布後股價重挫，電子股今天一片慘綠，量能明顯萎縮，指數開低走低，大跌近200點，收在16251點，跌破20日盤中低點，收盤指數創下近5個月新低點。

加權股價指數終場下跌189.36點、跌幅1.15%、收在16251.36點、成交值新台幣2131.43億元，台積電重挫超過2%，鴻海因富士康中國大陸傳遭查帳，股價測試100元大關，終場守在100.5元。

金融股也在美國公債殖利率攀升恐擴大壽險投資損失，國泰金、富邦金跌幅擴大。

至於之前受到美國政府加強管制AI晶片政策影響回檔的AI族群，今天則是略顯止跌力道，但追價買盤不足，終場僅緯創、智原、台達電等少數個股翻紅。

分析師表示，在特斯拉財報引爆投資人失望情緒後，接下來包括亞馬遜（amazon）、谷歌（Google）、臉書（facebook）的財報表現，以及即將公布的美國9月核心PCE數字，都將持續影響盤勢，陸續公布的上市櫃公司第3季財報則攸關個股表現。

(中央社)

盤後》內資踢鐵板、16,300失守 兩專家重點提示

內資螳臂擋車難敵國際利空不斷，台股失守16300點！上周台積電(2330)法說會未釋出利空訊息，只讓台股喘了一小口氣，雖然內資在上周五展現大無畏的精神，逆勢點火拉抬奇鋐(3017)、台光電(2383)、雙鴻(3324)、聯茂(6213)等AI股收紅，讓台股以長下引線小跌作收，振奮了台股多頭，但美國公債殖利率續揚，且以巴戰爭愈來愈像俄烏長期消耗戰，走向中長期區域戰爭的風險大增，上周五美股重挫收低，深受AI晶片新禁令重創的Nvidia等半導體個股股價持續探底，台積電ADR也只有一天好表現，吐回法說會當晚漲幅的一半，讓上周五勇於進場的內資今天踢到鐵板。

儘管笙科(5272)、三晃(1721)、迅德(6292)、麗嬰房(2911)、宏齊(6168)、青雲(5386)、芯鼎(6695)、菱生(2369)、揚智(3041)、華東(8110)、科嶠(4542)、智擎(4162)、撼訊(6150)、麗臺(2465)及佳必琪(6197)逆勢漲停作收，但台積電下跌12元，近期強勢的創意(3443)、世芯-KY(3661)、信驊(5274)股價收低，拖累台股指數開低收低，終場加權股價指數約16251.36點，大跌189.36點，成交量約2136.62億元；OTC指數為210.79點，下跌1.03點，成交量為550.93億元。

今天上市各類股以觀光類股表現最佳，上漲1.31%，其次是生醫類股及機電類股，分別上漲1.21%及0.54%，表現較差者為其他電子類股、半導體類股及電子通路類股，其中其他電子類股下跌2.22%，半導體類股下跌2.05%，電子通路類股下跌0.99%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股、上漲1.38%，表現最差為半導體類股、下跌1.71%。

就技術面來看，今天台股在美股持續重挫下，指數開低走低，失守16300點，終場下跌189.36點，以16251.36點作收。

元富投顧總經理鄭文賢表示，台股月線以下整理，呈現「類股輪動，來回震盪」，短線區間約在16250-16750位置，高檔區16800點以上遇上箱型，16500點是箱型中間，未來三天帶量站回，有利多方。近期指標股AI伺服器和光通訊，前者代表人氣指標，後者代表多方指標。

全球通膨狀況不明，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數震盪格局，未來走勢成關鍵指標，目前短線偏弱。FED的發言後，推估貨幣政策隨仍偏鷹，投資人要注意國際熱錢流向，台股16500點成中線多空重要關卡，原則上「逢低佈局，短線為之」。

復華高成長基金經理人楊聖民表示，以巴衝突持續、美債殖利率創波段新高，加上美國又祭出晶片出口禁令，導致台股周線再度收黑，AI概念股成為領跌族群，推估目前市場仍在消化AI概念股9月營收不如預期，以及美國晶片禁止輸中的不確定性因素，將使電子指數及大盤近期處於震盪整理走勢，本周美股進入超級財報周，包括Alphabet、Microsoft、Meta、Amazon等158間企業將公布財報，台股部分則是半導體封測法說登場，市場聚焦AI晶片先進封裝布局進度，成為基本面關注焦點。