興采軍用品第4季出貨看增 今年營收可望持平去年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

紡織廠興采實業打入軍用品市場，董事長陳國欽表示，透過100%持股子公司神采時尚取得的國防部軍用品標案，計劃第4季開始放量出貨，可望帶動11、12月營運表現，全年營收則預估與去年持平。

興采今年9月營收2.26億元，月減37.67%，年減17.73%；累計今年前9月營收20.21億元，年減19.84%。

興采今年2月透過旗下神采時尚，得標國防部軍備局生產製造中心第302廠標案，決標金額新台幣36.1億元，合約期間5年；陳國欽受訪時表示，預計今年第4季開始放量出貨，可望帶動11、12月營收表現。

整體營運方面，隨著紡織業庫存去化進入尾聲，陳國欽指出，今年興采前3季營運可達損益兩平，第4季則可望在軍用製品放量出貨帶動下，呈現季、年雙增，今年全年營收預估與去年持平。

針對軍用品布局，陳國欽指出，興采目前為國軍14個單位提供產品，供應品項超過900個，除軍服、內衣褲等日用紡織品外，還有特戰產品，未來也會跟協力廠商合作，研製更高階的軍用服裝。

興采除耕耘軍用製品，也布局成衣回收市場，陳國欽指出，目前公司透過AI（人工智慧）技術，從源頭篩選、收集單一材質的衣物，並透過加工製成新品，以符合國際客戶對永續環保的要求。