立陶宛現國會議長訪台 賴清德肯定勇氣期待三方面合作

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副總統賴清德今天接見立陶宛國會議長希米利特，感謝她用行動表達對台灣的支持；他期待台灣與立陶宛從民主自由人權、科技研發、經貿這3面向，加強合作。

副總統賴清德今天在總統府接見立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）他說，特別是區域霸權在東海、南海擴張，升高印太情勢之下，用行動表達對台灣的支持，顯然格外有意義。

賴清德說，去年時任美國眾議院議長裴洛西來台訪問 ，中國以此為藉口，在台海進行軍事演習，對台灣施加壓力，在那個當下，希米利特非常堅定地向國際社會表示，沒有任何一個人有權力阻止民主國家之間的正常往來，如果未來她有機會，她會訪問台灣，用行動支持台灣。他對希米利特的言出必行、不畏挑戰、不怕威脅的勇氣，非常欽佩。

賴清德指出，台灣與立陶宛都是追求民主、自由、人權的共同價值，他非常期待台灣與立陶宛能夠加強全面性的合作。第一個面向是深化民主、自由、人權的方向，持續加強合作；立陶宛外交部最近發表印太戰略，追求安全、韌性、繁榮的目標，他非常期待台灣與立陶宛能夠加強合作，不僅深化民主、自由、人權的價值，也能夠在安全、繁榮的議題上，有相當程度的進展。

第二是加強科技研發工作，進行更繁密合作關係。他說，立陶宛的雷射科技舉世聞名，台灣的半導體產業也受到國際社會相當肯定，目前台灣工研院已經跟立陶宛的一家電子公司展開合作，另外，台灣也跟立陶宛共同推動超快速的雷射科技研發，未來非常希望這兩個科技合作能夠有很好成果。

賴清德說，第三個是加強經貿合作，最近立陶宛的啤酒在台灣非常暢銷，台灣政府也陸續開放立陶宛牛肉、乳製品、水產品等進口，另外，台灣也非常需要立陶宛的醫療儀器、雷射科技製品，未來希望台灣與立陶宛能夠加強經貿合作，藉由經貿合作，加強人民之間的信任往來，更深厚感情。