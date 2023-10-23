鈺齊今年前三季EPS 7.54元 遠低於去年同期14.94元

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因客戶調整、去化庫存，鈺齊-KY（9802）23日公布自結今年前三季合併營收132.13億元，年減26.45％，因受到營業毛利及營業利益大減的影響，稅後純益14.34億元，年減48.67％，EPS 7.54元，遠低於去年同期的14.94元。

鈺齊今年第三季合併營收35.43億元，季減 23.25％、年減51.05％，營業毛利6.06億元，季減30.11％、年減65.47％，營業利益2.93億元，季減43.95％、年減76.3％，稅後純益3.38億元，季減45.5％、年減73.88％，EPS 1.78元，遠低於去年同期的6.85元。

鈺齊今年前三季合併營收132.13億元，年減26.45％，今年前三季營業毛利25.42億元，年減38.5％；營業利益14.91億元，年減47.72％，稅後純益14.34億元，年減48.67％，EPS 7.54元。

鈺齊在各國產值比重，今年前三季的越南、柬埔寨及中國，占比分別為48.23％、25.53％及26.24％；關於銷售地區（品牌客戶指定目的地）的營收占比，大歐洲營收占比48.55％，而大美洲市場則為36.31％。

鈺齊表示，今年前三季生產、銷售等相關占比，與近幾年相較，並無重大變化。另關於代工品牌相關資訊，集團量產代工家數已達50家。其中，前三大占比近四成，前十大占比近八成，前二十大占比逾九成，多品牌接單的營運策略不變。

鈺齊為國內主要鞋業代工廠商之一，主要從事戶外功能鞋、運動鞋代工製造，擁有逾50家國際知名品牌客戶。集團營運總部位於台灣雲林縣斗六市，集團旗下生產基地遍及中國福建、湖北，越南，及柬埔寨等地。