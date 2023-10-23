供應鏈重組關鍵時刻 龔明鑫：不可能沒台灣參與

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國發會主委龔明鑫23日出席第29屆METS會議，以「我國產業政策與未來發展趨勢」為題進行專題演講時表示，在全球供應鏈重組關鍵時刻，「要說台灣沒有參與幾乎是不可能的事情」，尤其台灣有資通訊（ICT）產業，要有信心可以扮演關鍵性力量。

龔明鑫說，現在正是全球供應鏈重組的重要時刻，大家必須認知到，供應鏈重組也有新邏輯，從過去生產成本最低、貿易成本最低，可吸引供應鏈落地，到未來不完全是這樣，將變成牽涉國家整體安全考量、韌性的強化，有關鍵技術者也會更具吸引力，另還會希望持續與民主聯盟結盟等。也就是說，不單單只是一些成本上的優勢，還會基於其他考量做布局。

龔明鑫也說，目前正在進行供應鏈移轉的三大主要產業包含半導體、網通設備和資訊硬體產業，其中在半導體部分，最新、最先進製程很明顯留在台灣，其他成熟製程則是會進行全球化的布局，包含分散到美國、日本等。

通訊設備方面，因為牽涉到資訊安全問題，回來台灣就是做高階，出口則是到歐美國家去，中低階移到東南亞、墨西哥、印度等。至於資訊硬體產業，企業採多元供應鏈分散風險，重新調整全球布局。

此外，龔明鑫也談到了數位轉型，認為是國際趨勢、必走的路，台灣在其中也會扮演關鍵力量，因為現在數位產業的發展都需要使用晶片，而目前可以生產AI的半導體中，全球最好的就是台灣的台積電，沒有人可以與它相抗衡。