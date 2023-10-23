響應新北好日子愛心大平台 板橋郵局重陽節送獨居長者物資

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板橋郵局及台灣郵政協會響應新北好日子愛心大平台，於23日重陽節當天專程送膳食調理包、美食鍋、燜燒罐、保鮮盒和毛毯等民生物資給社會局，再由社會局轉贈給獨居長輩。

「除了送信和包裹，我們也送愛和關懷！」板橋郵局長鄭至能表示，全國有2萬6千多名的郵局員工，為善盡企業社會責任，都非常熱心做公益，郵務士深入各偏區天涯海角送郵件包裹，也順便關懷獨居長輩。

社會局老人福利科同仁表示，郵局相當用心，送禮之前仔細詢問長輩比較需要什麼，像是筍絲焢肉、咖哩雞肉、香菇肉羹等調理包，只要加熱倒入長輩蒸煮的白飯裡，便是一道美食，濃湯燕麥也是用熱開水沖泡即能食用。

鄭至能表示，他的母親住南投，80多歲了還在當志工，直到去年99歲才無疾善終，因此非常體恤老人或獨居長輩的生活需求，全國2萬6000多名員工，或分布在各地的郵務士，除了當綠色信差外，也會趁送信之際關懷長輩。

板橋郵局副局長李炳坤說，該局有成立愛心公益隊，今年初郵務士在送掛號信到土城一位季姓長輩家中時，發現長輩因不良於行，拄著四腳拐，屋內長期未整理，推滿了雜物和廢棄品，公益隊於是前往幫忙整理，還給長輩一個安全舒適的生活空間。

社會局長李美珍代表受贈後表示，由於高齡社會，加上子女可能在外地打拼，或是成家立業搬出去，未來獨居情形會越來越多，市府雖然有許多的關懷服務方案，但仍鼓勵長輩多走出家門，多參與社區活動，子女或親友也要隨時關心長輩。非常感謝郵局及郵政協會的愛心，這些切合長者需求的物資，將會適時適量的轉送給列冊關懷的獨居長輩。